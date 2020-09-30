普立茲獎權威記者：大選可能讓美國崩潰

美國知名雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）近日提前發布11月號的重磅封面報導，曾3度獲得普立茲獎的調查記者蓋爾曼（Barton Gellman）在文中詳細描繪今年美國大選呼之欲出的種種危機。

他認為，除非川普獲得合法勝利，否則他一定會拒絕承認敗選，並動用各種權力，讓選舉結果變得更加疑雲重重。在最嚴重的狀況下，明年1月20日甚至可能出現2名候選人同時宣誓就職的畫面，且面臨這樣的憲政危機，現有的美國法律並無因應之道。

蓋爾曼在《可能讓美國崩潰的大選》（The Election That Could Break America

）文中分析，11月3日投完票後，當計票、驗票時刻來臨，什麼狀況都有可能發生，即使一方明顯領先，「超時計票」（數以百萬計的郵寄選票和臨時選票），統計爭議和相關訴訟都可能造成選舉結果懸而未決。

如果幸運的話，在1月新任總統就職前，敗選的候選人將被迫屈服；但是，熟悉選舉法和選舉程序的學者警告，在這個充斥瘟疫、經濟衰退與災難的大選之年，發生憲法危機的條件已經成熟，這場危機將導致大選沒有權威性結果。

近日出版《選舉崩潰》（Election Meltdown）一書的加州大學爾文分校法學院教授哈森（Richard L. Hasen）表示，「如果選後勝負接近，我們很可能在法庭和街頭看到曠日耗時的選後鬥爭」。且包括民主黨總統候選人拜登在內的許多人，都誤解了威脅的性質。

他們認為，一旦川普敗選，他可能會拒絕讓出橢圓形辦公室，如此相關部門就會迅速地將他護送出白宮。然而，最壞的情況並不是川普拒絕接受選舉結果，而是「他利用自身權力，避免出現對他不利的決定性結果」。只要川普的共和黨盟友對他唯命是從，他就可以阻撓拜登取得法律上的明確勝利、阻止各方就任何結果達成共識，也可以透過這種不確定性繼續把持權力。

事實上，川普的法律團隊已在為選後狀況預做準備，以規避關鍵州的計票結果。《憲法》和《選舉人票統計法》（Electoral Count Act）內的矛盾點，將導致爭議可能一路延續就職日。憲法第20條修正案明確規定，總統任期「應在1月20日中午結束」，但屆時可能有2個人出現在宣誓就職儀式上，且其中1人還會帶著總統職位的所有工具和權力前來。

蓋爾曼強調，不管選舉結果如何，川普絕不會承認失敗。今年7月，川普被問及是否會接受大選結果，他回答：「我會看狀況」。2016年時，川普贏得了選舉人團票，卻輸掉了近287萬普選票，當時他也毫無根據地聲稱，至少有300萬非法移民為希拉蕊投下假票。

事實上，川普也確實有能力扭曲選舉程序。首先是在選舉日，川普和盟友可以壓制拜登的選票，在選後到就職日之間的「空位期」，如果選情不妙，他也可以擾亂計票，甚至嘗試完全繞過計票。

今年，共和黨還在15個競爭激烈的州招募了5萬名志願者「監視」投票站，挑戰他們認為可疑的選民。共和黨及盟友也提出了數十起訴訟，一個州一個州地尋求清除選民名單、收緊臨時選票規定、堅持選民身份證明要求、禁止使用投遞選票箱、減少郵寄選票、丟棄有技術缺陷的郵寄選票，以及取締在郵戳在選舉日之前但選舉日之後才送達的選票，以過濾掉大量選票。

受到疫情影響，今年一些州的通訊投票數量將增加10倍之多。《華盛頓郵報》調查發現，全美有1.98億名、即至少84％的選民，可以選擇通訊投票。川普近日也頻頻批評，「2020年大選被操縱：數百萬張郵寄選票將由外國和其他國家印刷。這將是我們時代的醜聞！」。

（中時 施施）