教宗不見蓬佩奧 避免為川普背書與得罪中國

美國國務卿蓬佩奧30日訪問梵蒂岡卻無法會晤教宗，教廷官方理由是避免影響美國總統大選，不過教宗也曾有接見參選人的前例，教廷真正顧忌的仍是中國，不願在談判梵中續約之際激怒中國。

蓬佩奧（Mike Pompeo）18日在美國保守派天主教雜誌「最重要的事」（First Things）撰文，警告教宗勿續簽梵中主教任命臨時性協議，否則將喪失世界宗教領袖的道德高度。蓬佩奧人未到先叫陣，引起教廷主事官員不滿，透過多家義媒反擊蓬佩奧「違反外交禮儀」，相關討論應留至雙邊會晤再提出。

雙方擦槍走火事件不久後，傳出蓬佩奧訪問教廷無法拜會教宗的消息，讓各界揣測是「教廷的報復」。

對此教廷官員29日向義大利最大財經報「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）解釋，教宗從不會在其他國家競選期間接見任一陣營的政治人物，何況蓬佩奧不是國家元首，蓬佩奧的對應窗口應是教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher），教廷派出國務院長帕洛林（Pietro Parolin）已是高規格待遇。

不過把時間倒轉到2016年美國總統大選前，教宗方濟各倒是大方見了美國民主黨總統初選參選人桑德斯（Bernie Sanders）。當時外界質疑教宗替桑德斯站台，教宗方濟各悍然回應，他見桑德斯只是出於禮貌和尊敬，「若有人把每個會晤都附加政治聯想，建議那個人最好去看心理醫生」。

同樣地，教廷以「規格對等」理由主張蓬佩奧只能見蓋拉格，也面臨昨是今非的考驗，因為蓬佩奧去年10月訪問教廷時，就是以國務卿的身份獲得教宗接見，雙方還一起發表支持世界宗教自由人權的宣示。

因此教宗不願在此時接見蓬佩奧，與其說是堅守中立，反而更像是另類政治表態，凸顯方濟各長期對美國總統川普的民粹作風與移民政策之不滿。教宗接見外國政要本就是行禮如儀的活動，但教宗連說場面話或拍合照的機會都不給蓬佩奧，顯示教宗不願替川普製造任何加分機會。

教廷希望盡量「冷處理」蓬佩奧訪問的另一因素，是現在正值梵中談判主教任命協議續約的微妙時刻，教廷早已由國務院長明確宣布續約意願，中國卻只透過外交部發言人肯定協議「過去實施順利」，尚未對續約與否給予正面答覆。教廷不願在此時跟美國走得太近，造成梵中續約的阻力。

若教宗接見蓬佩奧，就算只泛論捍衛宗教自由與人權的立場，也可能挑動中國的敏感神經，若蓬佩奧當場舉證香港、新疆、地下教會天主教徒遭受迫害的事例，教宗仍持續一貫的靜默以對，場面只會變得更難堪。

蓬佩奧事前開砲，剛好讓教廷下台階，順理成章不安排蓬佩奧會晤教宗，無怪乎義大利主教會議官方報紙「未來報」（Avvenire）日前暗示，蓬佩奧抨擊教廷的發言會成為倒打自己的「迴力鏢」。不過教廷急於與川普政權劃清界線的舉措，也為教廷引來迎合中國威權統治的惡名，這又何嘗不是傷人傷己的迴力鏢？