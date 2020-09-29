美股︱疫情隱憂+觀望大選辯論 漲幅回吐

由於美國新冠肺炎疫情持續升溫，加上投資人觀望總統大選首場電視辯論，華爾街股市周二（29日）收黑，在金融股及航空股領跌下，美股終結連續三個交易日漲勢。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於周二指出，紐約市每日新冠病毒檢測陽性率攀升，於數月來首次回升至3％以上，而周二正好是紐約市小學生返回學校的首日，白思豪對此表示，如果確診率繼續反彈至危險等級，可能考慮再次關閉學校，但目前仍會按照計畫讓學生返回學校接受教育。

另外，眾議院民主黨人推出了新的新冠紓困方案，規模為2.2兆美元，雖然已較早前提出的3.4兆美元縮小規模，但仍遠高於共和黨能接受的數字，根據美國眾議院議長裴洛西的發言人表示，裴洛西周二上午與財政部長穆努欽就此新方案討論了近一小時，為求能在國會議員們回鄉進行競選活動前與白宮取得共識。