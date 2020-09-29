美股︱疫情隱憂+觀望大選辯論 漲幅回吐
由於美國新冠肺炎疫情持續升溫，加上投資人觀望總統大選首場電視辯論，華爾街股市周二（29日）收黑，在金融股及航空股領跌下，美股終結連續三個交易日漲勢。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於周二指出，紐約市每日新冠病毒檢測陽性率攀升，於數月來首次回升至3％以上，而周二正好是紐約市小學生返回學校的首日，白思豪對此表示，如果確診率繼續反彈至危險等級，可能考慮再次關閉學校，但目前仍會按照計畫讓學生返回學校接受教育。
另外，眾議院民主黨人推出了新的新冠紓困方案，規模為2.2兆美元，雖然已較早前提出的3.4兆美元縮小規模，但仍遠高於共和黨能接受的數字，根據美國眾議院議長裴洛西的發言人表示，裴洛西周二上午與財政部長穆努欽就此新方案討論了近一小時，為求能在國會議員們回鄉進行競選活動前與白宮取得共識。
由於美國政府先前的援助即將到期，10月1日起美國航空業恐怕將面對一波裁員潮，加上國際航空運輸協會（International Air Transport Association，縮寫IATA）周二指出，雖然全球客運量在夏季出現小幅反彈，但預估全年的客運量將萎縮66%，美國航空周二股價下挫4%，聯合航空也跌3.98%。
美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，簡稱CFTC）周二表示，摩根大通同意就其過去八年以釣魚方式操縱市場一事支付9.2億美元罰款，以達成與美國政府和解，為該單位有史以來開出的最大一筆罰單，周二摩根大通股價下挫0.84%，花旗以及摩根士丹利皆下跌逾2%。