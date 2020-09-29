日電信資費高 政府列改革重點

日本新首相菅義偉上台後將調降費率列為施政重點，電信巨擘NTT集團為配合政策，29日宣布將斥資4.3兆日圓（約380億美元）收購旗下電信公司Docomo在外流通股份並將其下市。研究顯示，日本行動電話資費遠高於許多歐亞國家，確實有調降空間。

電信服務研調機構cable.co.uk報告顯示，日本1GB行動網路流量費用約3.9美元，雖是美國8美元的一半不到，但遠高於中國大陸的61美分，在全球288個國家中排名137、名列後段班。

研究指出，全球電信費率前五名便宜國家分別是：印度（1GB平均9美分）、以色列（11美分）、吉爾吉斯（21美分）、義大利（43美分）與烏克蘭（46美分）。

至於全球電信費率最昂貴的五個國家或地區則是聖凱倫拿島（1GB約52.5美元）、福克蘭群島（40.41美元）、諾魯（30.47美元）、百慕達（28.75美元）與聖多美普林西比（28.26美元）。

菅義偉近日疾呼，電信業應調降電信費率並提供更彈性合約，同時將電信業改革列為施政要務之一。而疫情期間遠距上班需求攀升，更令業者降價壓力進一步升高。

NTT執行長澤田純（Jun Sawada）表示，Docomo私有化與調降電信費率並沒有直接關係，但此交易能幫助公司變得強大，讓他們擁有更多調降價格的權力。

Docomo是日本最大電信商，創立於1992年，擁有超過7千萬名客戶。據Docomo網站顯示，該公司市占率高達44.2％，名列日本第一，第二與第三名則是KDDI旗下au的32％與軟銀的24％。