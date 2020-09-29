川普逃稅10年沒繳一毛？ 專家：靠這2招

著有「談判的藝術」、以房地產大亨出身的美國總統川普，近日因遭美媒揭露除了入主白宮時繳過750美元（近2.2萬台幣）的聯邦所得稅，近10年來一毛錢也沒繳稅，讓外界譏諷他不僅是談判大師，更是逃稅大師。

不過，外媒指出川普不繳稅的方式主要透過2種方式，其中為藉由虧損上億美元的「經營淨損失」，以及資產價值折舊，藉此大幅降低他所須履行的納稅義務。

據美媒《CNBC》報導指出，川普藉由會計上的「經營淨損失」（Net Operating Loss），讓在會計年度內面臨大量虧損的企業主，藉由赤字幫助抵銷收入，並且在未來數年內降低稅務。

美國聯邦稅務政策中心分析師約克（Erica York）表示，「假設你在7月虧損50美元，而在隔年1月收入100美元，由於虧損，你在第1年不須繳稅，但在明年就要以100美元收入課稅，『經營淨損失』制度可讓企業承擔50美元的損失」，藉此替企業主度過經營難關。

根據2018年生效的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act）中規定，企業主按虧損結轉期間為無期限，但限制在可課稅收入的80%之內；該法也禁止企業追溯先前虧損為結轉；不過，根據川普政府今年3月通過的「維生經濟法案」（The CARES ACT）在2018至2020間的稅損退算可往前推5年。

報導指出，川普另一個不繳稅的手段即為透過資產價值折舊，也就是減少資產價值的服務壽命。約克指出，當支出時，企業都會歸在當年度的普通商業支出，但在採購像是機器、家具或倉庫等使用期限較長的支出時，企業主將根據使用時間，扣除該物品價值的幾分之一。

不過，根據減稅與就業法案，像是機械等用品折舊所需的時程更短，甚至在列入使用的早期時間就可以完全扣稅和折舊。也就是說，透過此一規定，讓企業主透過購買設備或者以抵押作為商業借貸，之後再藉由折舊來減稅。

（中時新聞網 馮英志）

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