聯航與工會達協議 確保2850名機師不被裁員

美國聯合航空公司與機師工會今天異口同聲表示，雙方達成協議，在國會最新聯邦援助方案陷入僵局之際，避免讓2850名機師放無薪假。

聯航（United Airlines）與民航駕駛員協會（Air Line Pilots Association）達成協議後，將減派機師的飛行時數，藉此確保至少明年6月21日前都不會對機師進行裁員。

然而，聯航依舊打算最快於10月1日讓其他約1.3萬名員工放無薪假，包括空服員和其他機場作業人員。聯航7月間曾發信，警告3萬6000名員工可能失業。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐、實施全面封鎖措施下，美國國會3月通過2.3兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），各大航空業者從中收到250億美元薪資補助，但條件是這些航空公司今年9月30日為止不可裁撤人力。

民航駕駛員協會執委會主席殷斯勒（Todd Insler）說，工會成員了解，為了保障機師職位，有必要同意這起協議。他說：「我們將把現有飛行時數打散給各個機師，同時鎖定永久性的合約利益。」

聯航高階副總裁奎格利（Bryan Quigley）在給機師的紀錄上說，這起協議「大大推升我們重振旗鼓的機會」。