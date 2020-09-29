9/29原物料期貨市場掃描

周一原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元回落 支撐周一紐約期金走揚

因美國總統辯論會在即，政治不確定性增加，使美元自2個月高點回落，促使買盤進場支撐期金價格走揚，不過因中國國家統計局公布，8月規模以上工業獲利連續4個月成長，顯示出中國經濟正逐步復甦，且美股反彈上漲，而限制金價漲幅。

金價自8月高點迄今已跌逾9%，但分析師表示，近期新冠肺炎又升溫，以及美國大選將至，再加上中美緊張關係尚未緩解，這些因素仍提高市場不確定性，因此金價還是有機會得到上漲動力。

周一(9/28)報價，12月黃金漲16美元，報每盎司1882.3美元，12月白銀漲0.51美元，報每盎司23.6美元，10月白金漲49.4美元，報每盎司891.4美元，12月鈀金漲49.3美元，報每盎司2271.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求強勁 LME基本金屬多收揚

其中銅價走強，因對中國需求強勁的支撐，但對長期前景的疑慮以及庫存增加，進一步限制漲幅，盤中指標三個月期銅上漲0.5%，報每噸6,578美元，自上周觸及27個月高點以來，目前銅價向下修正逾4%。

分析師指出，近月中國大規模的財政措施提振了經濟活動和工業金屬需求，雖需求仍在上升，但速度已不如從前，將於周三公佈的9月份中國製造業採購經理人指數，尤其是新訂單和出口訂單指數，將受到密切關注，以尋求找有關工業金屬需求增加的線索，另外，美元貶值，使得以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的人來說更便宜，這可能會提振需求。

周一終場報價，期銅上漲27美元，報每公噸6572美元；期錫漲159美元，報每公噸17344美元；期鎳漲240美元，報每公噸14504美元；期鋅漲63美元，報每公噸2432美元；期鋁漲26.5美元，報每公噸1775美元；期鉛跌0.5美元，報每公噸1834美元。

（商品行情網 倪淑茹）

3.原油期貨-美紓困利多 美油期貨反彈近1％

據了解，美國眾議院人士於上周四提出的2.4兆美元紓困方案，可望將在下周進行表決，眾議院議長與美國財政部長將持續協商，外界亦看好在總統大選前，美國有機會就新一輪紓困方案達成協議。

此外，挪威石油工會為訴求提升勞工權利，恐在30日發動罷工；挪威石油及天然氣協會表示，若石油工人進行罷工，挪威的石油公司計劃將關閉該國22%的石油和天然氣產量，約90萬桶/日，目前尚未宣布有多少會員將在第一波罷工中受到影響，為本周油市增添變數；其中美國原油漲幅0.9%，倫敦原油漲幅1.2%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶40.60美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.14美元；10月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.25美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.51美元，報每桶42.43美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-獲利回吐 紐約棉花期貨回落

日前因美元自二個月高點轉跌，帶動買盤進場，亦推升期棉漲近2周高點，不過庫存增加引發獲利了結，回吐先前漲幅，致棉花期貨回跌；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌0.4%，收盤每磅64.4美分；而12月棉花期貨跌0.4%，報每磅65.69美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12445元人民幣，較前一日下跌90元人民幣；庫存方面，截至9月25日，ICE登記庫存12155包，與前一日增加1671包。

另外，美國農業部(USDA)在每週作物生長報告中，截至2020年9月27日當周，棉花收割率為13%，之前一周為11%，去年同期為15%，五年均值為14%；而當周美國棉花生長優良率為43%，前一周為45%，去年同期為40%。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價回落 BDI指數跌近1％

受海岬型船運價下跌幅度，抵銷巴拿馬型船運價所帶來的收益，致使波羅的海乾散貨BDI指數，在歷經7個交易日續漲後回落。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌13點，收1654點，跌幅近0.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌53點，收2862點，跌幅1.8%；其平均日租金為每艘23733美元，減少445美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲10點，收作1390點，漲逾0.7%，其平均日租金為每艘12512美元，增加89美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲6點，收作998點，漲幅0.6%。

（商品行情網 王聖為 ）