美民主黨公布新一輪紓困方案 規模2.2兆美元

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周一表示，民主黨議員已公布一項新的、規模達2.2兆美元的新冠紓困法案，並表示這是一項折衷措施，可降低經濟援助的成本。

在議長辦公室致民主黨議員的信函中，裴洛西表示，這項法案包括為避免學校、小型企業、餐廳、表演場所、航空業勞工等領域遭受災難所需要的新資金。

她表示:「民主黨將兌現我們就這個新法案做出讓步的承諾，透過暫時縮短法案涵蓋的期間，我們得以做出關鍵性的補充，並降低法案的成本」。

根據眾議院民主黨陣營發布的聲明，這項新提案包括為州與地方政府提供4,360億美元，以及為教育、病毒檢測、航空業勞工提供資金，以及為針對小型企業的「薪資保護貸款計劃」（Paycheck Protection Program, PPP）提供資金。此外，新法案將提供新一輪的直接現金發放，每位美國納稅人可獲得1200美元，並恢復每周加發600美元聯邦失業給付直到明年1月。

不過，裴洛西未透露何時就民主黨的最新提案進行表決。

裴洛西周日表示，她認為可以與白宮就新冠紓困方案達成協議，且談判仍持續進行中。但她也表示，如果與川普政府就新一輪紓困案的規模和形式仍陷僵局，她將提出法案。

裴洛西、參議院民主黨領袖舒默、美國財政部長穆努欽與白宮幕僚長米道斯旨在敲定援助方案的正式協商已在8月7日破局，雙方意見相距甚遠。

裴洛西與穆姆欽在周日與周一都通過電話。裴洛西發言人表示，雙方計畫在周二上午再次通話。

以裴洛西與舒默為首的民主黨陣營最初尋求規模達3.4兆美元的新冠紓困振興方案，但在不久前宣稱他們願意將法案規模至少縮減1兆美元。目前尚不清楚白宮方面是否會考慮民主黨最新提出的2.2兆美元方案。此前米道斯曾表示，川普總統會願意簽署1.3兆美元的紓困方案。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）

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