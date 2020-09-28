防先進技術外流 傳日聯手歐美向陸發禁止令

為了防止人工智慧（AI）、量子電腦等先進技術，外流至大陸被轉作軍事用途，目前傳出日本政府正計畫聯合美、德、英、荷等國，組建新的出口管制框架，在人工智慧等4大領域管制先進技術出口，目標是希望能在2021年實現。

日本經濟新聞報導，日、美政府在此之前皆表達過擔心，若將先進技術提供給大陸企業，最終將可能被用於軍事用途。然而在出口管制方面，美國已經率先單獨對大陸華為祭出禁令，並表達往後也會針對各項先進技術制定法規，但僅有美方單獨發動，並沒有與國際上其他國家同步運作。

報導指出，日本政府計畫呼籲美、德、英、荷等國進行合作，針對AI、量子電腦、生技和極音速等四大領域共同制定出口管制規定，主要因這些領域的技術一旦被轉為軍事用途，將大幅提升武器及暗號解讀的準確度，將對國際安全造成巨大的威脅。

目前世界各國針對不同出口管制對象，參與不同的多邊出口管制制度（MECR），各自有數10個國家參加並定期開會，例如1996年的《瓦聖納協定》就是由42個國家簽署，管制傳統武器及軍商兩用貨品出口的條約。

但由於各項協定各自分散，要作出相關決議十分不易，因此日本政府想要聯合擁有先進技術的國家，設立共同參與合作的管制框架，以迅速討論決定需要被管制的品項，以更有效地維護國際安全。

文章來源：日本經濟新聞

（中時新聞網 葉明芳）