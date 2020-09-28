穆迪：拜登勝選比川普連任多添700萬份工作

研究機構穆迪分析公司（Moody’s Analytics）最新報告指出，民主黨總統候選人拜登若入主白宮，他的經濟政策可比現任總統川普多創造700萬份工作機會，失業率降得更快，家庭所得也會更高。

穆迪經濟學家贊迪（Mark Zandi）與亞羅斯（ernard Yaros）依據四種總統和參議院的政黨組合情境，評估美國經濟狀況。

報告發現，若拜登勝選和民主黨掌握參院，聯邦支出將大幅增加，但支出增加不會拖累整體經濟成長，反倒能創造就業。

穆迪的報告顯示，拜登首任任期將創造1,860萬份工作機會，美國家庭平均稅後所得將增加4,800美元，比川普連任和共和黨掌控參院多創造700萬份工作機會。川普勝選和共和黨掌控參院，家庭所得大致維持不變。

美國智庫羅斯福研究所（Roosevelt Institute）經濟專家林登（Michael Linden）指出：「穆迪的研究告訴大眾，拜登勝選將創造更多工作、更強勁的經濟，並讓中產階級有更高的收入。」

根據穆迪報告，拜登上任後，美國失業率可望在2022年稍晚降至4％以下，若是川普繼續執政，要到2024年上半年才會降到相同水準，晚了一年半。

儘管川普矢言再為中產階級推出減稅措施，和其他有利富人的計畫，但迄今川普經濟政見的細節內容仍付之闕如。

林登表示，未來幾年政府支出每額外增加1美元，創造的新經濟成長和刺激更多商業活動，價值將超過1美元，進而創造更多就業機會。

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