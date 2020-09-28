美逃稅最大咖 川普15年內10年沒納稅

美國總統川普從2000年開始的15年內，以虧損遠大於收入為由，有10年都一毛沒付聯邦所得稅。

綜合《紐約時報》（The New York Times）與CNN等外電27日報導，據川普超過20年的稅務資料顯示，在他贏得大選，以及第一年入主白宮的那年，只分別付了750美元（近2.2萬台幣）的聯邦所得稅。

不過，川普27日在白宮簡報會中，否認了《紐約時報》的報導，並說他付了「很多」所得稅。他甚至強調，一旦不再被對他「很壞」的美國國稅局（IRS）查帳，願意公開個人的納稅申報書。

儘管在國稅局查帳下，川普沒有義務保留納稅申報書，但多年來他一直都說，會公布相關資料。不過，在27日的白宮記者會中，他不斷拒絕答覆，究竟繳了多少聯邦所得稅。後來在CNN記者戴蒙德（Jeremy Diamond）大聲提問下，乾脆一走了之。

在《紐約時報》大幅的廣泛報導中，川普拚命維持旗下事業繼續營運，雖然他競選總統時，不斷誇稱自己經營有成，但卻傳出虧損達數百萬計美元。報導指出，川普利用從錄製真人實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）獲得的4.274億美元（近125億台幣），挹注旗下事業，而其中多數資金都流向高爾夫球場，但卻仍入不敷出。

此外，《紐約時報》取得的稅務資料還顯示，川普自稱虧損，為了該不該取得近7300萬美元（約21億台幣）的退稅，長年與美國國稅局陷入爭論。

川普集團（Trump Organization）的首席律師賈登（Alan Garten）指出，《紐約時報》的報導就算不是全部，大部分也都是不正確的，他並要求對方提供相關文件。不過，《紐約時報》則表示，消息人士為了幫忙維護公眾知的權利，而冒大險提供資料，為求避免讓他們身陷險境，報社不會公開川普的納稅申報書。此外，《紐約時報》取得的資料也不包含川普2018或2019年的個人收益。

事實上，自從川普參選美國總統以來，他的納稅紀錄在很大程度上就一直是個謎。

文章來源：Trump’s Taxes Show Chronic Losses and Years of Income Tax Avoidance

文章來源：New York Times: Trump paid no income taxes in 10 out of 15 years beginning in 2000

（中時新聞網 楊幼蘭）

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