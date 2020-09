美逃稅最大咖 川普15年內10年沒納稅

美國總統川普從2000年開始的15年內,以虧損遠大於收入為由,有10年都一毛沒付聯邦所得稅。

綜合《紐約時報》(The New York Times)與CNN等外電27日報導,據川普超過20年的稅務資料顯示,在他贏得大選,以及第一年入主白宮的那年,只分別付了750美元(近2.2萬台幣)的聯邦所得稅。

不過,川普27日在白宮簡報會中,否認了《紐約時報》的報導,並說他付了「很多」所得稅。他甚至強調,一旦不再被對他「很壞」的美國國稅局(IRS)查帳,願意公開個人的納稅申報書。

儘管在國稅局查帳下,川普沒有義務保留納稅申報書,但多年來他一直都說,會公布相關資料。不過,在27日的白宮記者會中,他不斷拒絕答覆,究竟繳了多少聯邦所得稅。後來在CNN記者戴蒙德(Jeremy Diamond)大聲提問下,乾脆一走了之。

在《紐約時報》大幅的廣泛報導中,川普拚命維持旗下事業繼續營運,雖然他競選總統時,不斷誇稱自己經營有成,但卻傳出虧損達數百萬計美元。報導指出,川普利用從錄製真人實境秀《誰是接班人》(The Apprentice)獲得的4.274億美元(近125億台幣),挹注旗下事業,而其中多數資金都流向高爾夫球場,但卻仍入不敷出。

此外,《紐約時報》取得的稅務資料還顯示,川普自稱虧損,為了該不該取得近7300萬美元(約21億台幣)的退稅,長年與美國國稅局陷入爭論。

川普集團(Trump Organization)的首席律師賈登(Alan Garten)指出,《紐約時報》的報導就算不是全部,大部分也都是不正確的,他並要求對方提供相關文件。不過,《紐約時報》則表示,消息人士為了幫忙維護公眾知的權利,而冒大險提供資料,為求避免讓他們身陷險境,報社不會公開川普的納稅申報書。此外,《紐約時報》取得的資料也不包含川普2018或2019年的個人收益。

事實上,自從川普參選美國總統以來,他的納稅紀錄在很大程度上就一直是個謎。

文章來源:Trump’s Taxes Show Chronic Losses and Years of Income Tax Avoidance

文章來源:New York Times: Trump paid no income taxes in 10 out of 15 years beginning in 2000

(中時新聞網 楊幼蘭)

