與特斯拉簽定供應協議 Piedmont飆漲逾53％

今（9/28）日國際財經新聞重點摘要：

1.與特斯拉簽定鋰礦供應協議 Piedmont飆漲逾53％

澳洲鋰礦開採公司Piedmont Lithium周一宣布已經與美國電動車製造商特斯拉簽定協議，將從位於美國北卡羅萊納州的礦床供應特斯拉高純度鋰礦石，這項合作初步設定為5年。

Piedmont預計每年生產16萬公噸的高純度鋰礦石，該公司發布聲明表示，根據該協議，特斯拉最初5年將向Piedmont採購該產量的約三分之一。

受此消息激勵，周一澳洲股市，Piedmont Lithium盤中飆漲逾53%。

（時報資訊 柯婉琇 ）

2.ECB官員憂心歐元走強 稱必要將出手干預

歐洲央行（ECB）決策官員、同時也是義大利央行總裁維斯柯（Ignazio Visco）指出，近來歐元匯率走強讓人感到憂心，如果該情況導致歐洲通膨更加遠離目標，ECB將會採取必要行動因應。

他周日在一場公開演說中提到，歐元最近表示強勁，令人感到不安。因為這在歐洲通膨已處在低點之際，對物價帶來更多下行壓力。

他還強調，ECB的貨幣政策任務相當明顯，就是如果下行壓力阻礙物價穩定目標，央行勢必將出手干預。

（工商時報 蕭麗君）

3.巴菲特減持DaVita股份

根據巴菲特旗下柏克夏海瑟威向美國證管會遞交的文件顯示，它在9月17日以每股88美元價格，賣出價值達1.76億美元的DaVita股份。

儘管如此，柏克夏目前仍持有DaVita公司約3,610萬股，占其在外流通股票總量的31.7％，仍是該公司最大股東。

DaVita專門提供腎臟透析服務，是美國最大腎臟護理服務提供商。它的股價今年來已經上漲11.8％，其表現大幅超出標普500指數的2.1％漲幅。

（工商時報 蕭麗君）

4.研究：南韓海運服務全球競爭力下滑

由於海運服務出口的下滑，南韓的運輸服務部門之全球競爭力在過去10年明顯下降。

南韓的運輸服務出口於2019年在全球排名第11名，較2010年的第五名明顯下滑。據韓國貿易協會(KITA)最新一項報告指出，南韓去年的運輸服務出口佔全球總量的2.6%，亦較2010年的4.7%顯著滑落。

該報告將競爭力的下滑歸因於南韓當地船運公司在全球主要航線的占比下降。據韓聯社報導，全球主要船運公司透過合併、併購和聯盟來擴大競爭力，但南韓公司自2017年以來則力抗市場份額下滑的趨勢和局面。

韓進海運(Hanjin Shipping)曾經身為全球第七大船運公司，在2017年倒閉，對南韓該產業施加致命性打擊。在近期，全球貿易量稍有回升，貨運費率飆升，南韓物流產業也面臨難題。

另外，全球主要貨運航線將更多的貨櫃船隻分配給中國航線，以滿足該區域日增需求，南韓出口商在確保貨櫃船隻上出現困難。

（時報資訊 張朝欽）

5.鋼鐵業興整併 傳安賽樂米塔爾美國資產擬與克里夫斯合併

路透援引消息人士報導，全球最大鋼鐵製造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）有意讓旗下美國業務與美國最大鐵礦石球生產商克里夫斯自然資源公司（Cleveland-Cliffs）合併，雙方已經展開協商。

此類合併將凸顯鋼鐵業進行業務整併與多元化布局，以強化應對需求波動能力的新趨勢。去年3月，克里夫斯以30億美元（含債務在內）收購美國不銹鋼等扁軋碳鋼生產商AK Steel。

一名消息人士表示，這將是鋼鐵業最新的整併活動，總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾的美國資產與克利夫斯合併，這項交易的價值約在20億～30億美元之間。這對克利夫斯而言將是一大變革。克里夫斯目前市值為23億美元，而截至6月底，其長期債務總額達到45億美元。

消息來源表示，目前尚不確定雙方在協商後能否達成協議。一名消息人士表示，如果最後談判成功，可能在未來幾天發布這項交易。

根據公司官網，安賽樂米塔爾的美國事業擁有礦場、煉鋼廠、加工廠等25個設施與超過18,000名員工。該公司去年宣布將在2021年中以前出脫20億美元資產，以減少債務。

克利夫斯總部位於俄亥俄州的克利夫蘭市，其美國與加拿大的採礦與鋼鐵業務僱用約11,000名員工。2019年AK Steel有66%的營收來自汽車市場。克利夫斯收購AK Steel之後，便面臨汽車製造客戶需求大減。受到新冠肺炎疫情影響，今年稍早汽車製造客廠被迫於暫時停產。

（時報資訊 柯婉琇）

6.沃達豐印度開始推動3G用戶升級

沃達豐印度(Vodafone Idea)周日宣布，開始推動將3G用戶升級到4G，以縮小與競爭對手巴帝電信(Bharti Airtel)和信實集團Jio之間的差距。

據Moneycontrol報導，沃達豐印度也將力促2G用戶升級到4G，但是會對2G用戶持續提供語音服務，不會停止2G服務。沃達豐印度在特別是鄉村地區擁有眾多2G服務用戶。

沃達豐印度為印度三大行動電信商之一。公司指出，2G的基本語音服務將持續提供，數據相關的3G用戶將在全體印度市場逐步地升級到4G。

沃達豐印度的整合工作幾近完成，4G網路的人口覆蓋數約有10億人，將可在飯印度地區提供快速數據傳輸。沃達豐印度宣稱截至六月底擁有3億名行動用戶，其中1.1億名為一般行動用戶，1.0億名為4G用戶，其餘則為3G用戶。

印度電信商競爭激烈，Jio電信營運商在今年六月增加了450萬名行動用戶，用戶數來到3.97億名。巴帝電信和沃達豐印度同期間則分別減少了112萬和482萬名用戶，兩家公司據估計在六月底分別擁有約2.8億名用戶。

（時報資訊 張朝欽）