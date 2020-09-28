新紓困案有進展 裴洛西：有望與白宮達協議

美國眾議院議長、國會民主黨領導人裴洛西（Nancy Pelosi）周日表示，她認為可以與白宮就新冠紓困方案達成協議，且談判仍持續在進行中。

裴洛西接受CNN訪問時表示：「我們正在進行協商，當我與政府進行對話時，是真心誠意的，我相信財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）代表著某些可以達成解決方案的事，我相信我們能達成協議。」

裴洛西、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schume）、穆努欽與白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）為了敲定新一輪新冠紓困方案而展開的正式談判在8月7日破局，雙方意見相距甚遠。此後裴洛西與穆努欽僅透過電話交談。

隨著正式談判陷入僵局已數周之久，眾議院籌款委員會主席尼爾（Richard Neal）上周四表示，眾院民主黨議院已經開始起草一項總額至少2.2兆美元的紓困法案。

裴洛西周日表示，如果仍無法解決與川普政府的僵局，她「絕對有可能」在未來幾天提出法案，但她也表示，她寧願與白宮達成協議，而非一直進行「言語交鋒」。

不過，以民主黨為首的眾議院所批准的任何法案，都不太可能在由共和黨控制的參議院推進。裴洛西與舒默原本想推動3.4兆美元的紓困方案，但現在已經縮減規模。米道斯此前曾表示，川普會願意簽署1.3兆美元的法案。

（時報資訊 柯婉琇）

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