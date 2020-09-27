疫情開創新客群 銀髮族使用數位金融激增

疫情造就的大批居家辦公人口帶動各類網路服務需求成長，其中也包括數位金融服務。除了年輕人在封鎖期間更依賴網路銀行及線上投資理財工具之外，社交距離限制也促使過去逃避新科技的銀髮族跨出一大步，首度嘗試數位金融服務。

金融科技公司Plaid執行長佩瑞特（Zach Perret）表示：「我們發現疫情期間消費者不僅更加依賴銀行提供的數位金融服務，也更常使用非銀行業者的服務。」

今年初剛被Visa收購的Plaid專門提供數位基礎建設，協助Venmo或Expensify這類金融科技公司將應用程式連結到使用者銀行帳戶。Plaid表示今年3到5月疫情期間，合作夥伴的新用戶量較去年同期成長44％。

佩瑞特表示：「我認為疫情帶來一個明確的後果，那就是數位金融服務從此深植人心。」

線上交易應用程式Robinhood就在今年5月公布，今年以來用戶量增加300萬人以上，讓公司市值跟著上漲。該公司在最新一輪募資募得2億美元，預估市值達到112億美元。

除了金融科技公司之外，佩瑞特認為推出「嵌入式金融科技服務」的科技大廠也連帶受惠，例如微軟新推出的線上工具能讓用戶將預算試算表直接連到個人銀行帳戶或信用卡帳戶。

線上付款服務業者PayPal財務長瑞尼（John Rainey）表示，疫情不僅帶動用戶量成長，還吸引到更多族群首度使用線上付款服務。他表示：「新用戶當中成長最快的族群是50歲以上的銀髮族。」

美銀執行長摩尼漢（Brian Moynihan）也表示，今年第二季公司新增超過100萬名手機存款用戶，而且「令人驚訝的是」其中22％都是戰後嬰兒潮以及銀髮族。

佩瑞特認為銀髮族受疫情趨使願意首度嘗試數位金融服務，對銀行及金融科技業者來說是個好消息，因為這類用戶通常資產總額較高，線上交易規模也會比較高。