美國防部擬與民間分享5G網路頻譜

美國政府近日再度提出開放民間與國防部共享網路頻譜的提案，目的在加速美國5G網路發展。這項提案不僅對電信公司有利，也吸引谷歌及其他科技大廠的投資意願，但仍將面對白宮內部的反對意見。

美國國防部18日發布公眾意見徵詢書，欲了解各界對於軍用及商用網路營運商共享5G網路頻譜的可行性。根據提案，國防部將開放民間投資者競標國防部5G網路開發案，再以租賃形式提供給電信業者使用，與國防單位共享5G網路頻譜。

近年威瑞森電信（Verizon）、AT&T及T-Mobile等三大美國電信公司都在積極布局5G網路市場，而這項提案攸關電信業者日後的網路營運成本，因此受到高度關注。

以往電信公司為了爭奪網路頻譜，動輒砸下數十億美元競標網路營運執照。以聯邦通訊委員會（FCC）上回招標的中段頻譜為例，電信公司總計投入46億美元才拿到執照。相較之下，新提案可望為電信公司省下昂貴的執照費用。

這項提案也引來矽谷科技大廠的興趣，例如谷歌母公司Alphabet就曾多次呼籲政府與民間分享無線網路頻譜。外媒近日引述消息報導，谷歌高層在今年初已和白宮官員洽談承包國防部5G網路開發案的可能性。

國防部公眾意見徵詢書指出，國防部5G網路開發案以軍用目的為主，旨在確保國防部網路頻譜有效運用在提升軍方實力。儘管國防部5G網路開發完成後將由國防部管理網路頻譜，但谷歌預期國防部開放民間共享5G網路將大幅降低網路資料傳輸價格，對谷歌線上廣告及雲端事業有利。

雖然美國總統川普及多位白宮官員過去都曾公開反對過類似提案，但科技業卻大力支持共享頻譜。前任谷歌董事長施密特（Eric Schmidt）近日出席Incompas電信產業活動時，再度呼籲政府將提升5G網路覆蓋率視為「國家級緊急任務」，因為美國5G網路發展進度落後將讓中國取得優勢，而共享網路頻譜有助加速5G網路普及。