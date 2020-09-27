Epic大戰蘋果 周一決勝負

全球最大行動應用程式發行平台商蘋果，跟極受歡迎電玩「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games之間，就平台收費爭議引發的法律訴訟周一將在美國法院上定勝負。專家認為不管誰勝出，對發行平台與軟體開發之間的關係，還有未來的收費模式都有重大影響。

加州地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）周一將裁決蘋果是否按Epic的內置付款選項讓「要塞英雄」重新在App Store上架，以及蘋果能否封殺採用Epic「虛幻引擎」（Unreal engine）所開發的軟體。

在法院裁決前夕，蘋果與Epic都不做任何評論。

蘋果對應用程式開發商在App Store的買賣，收取高達30％的佣金，是其高利潤和重要收入來源。不過Epic並不想被抽取高昂費用，因此在8月推數位貨幣V-Bucks讓玩家迴避App Store內購系統，結果惹怒蘋果而全面封殺Epic和使用「虛幻引擎」的軟體。

單純就訴訟勝負來看，對蘋果和Epic影響都不大。據Sensor Tower資料，蘋果去年度銷售額逾2,500億美元，2018年「要塞英雄」在App Store為蘋果帶來僅約3.5億美元營收。

據SuperData電玩排行榜，「要塞英雄」7月排行第六名，Epic跟蘋果撕果破臉後，8月即衝上第三名，顯示玩家站在Epic那邊。即被蘋果封殺，玩家仍可在電玩主機和個人電腦上繼續玩「要塞英雄」。

不過專家指出，周一裁決結果可能改變蘋果乃至谷歌母公司Alphabet等發行平台的收費模式，其他軟體開發商也可能藉此先例做依據，改寫整個數位經濟面貌。

雖然許多玩家和開發商都支持Epic，認為蘋果壟斷市場讓他們付出不合理費用，但專家認為Epic難以打倒蘋果，因為即使蘋果收費過高和可能有壟斷嫌疑，但法院極少下令一家公司必須怎樣做生意。