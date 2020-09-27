疫情下手邊有錢最安心 美日存款創新高

今年全球股市、期貨、公司IPO（首次公開募股）大熱，固然是因為疫情使人們待在家時間變多而各種投資App又方便，但更主要原因應該是受惠於低利率寬鬆貨幣環境。但投資之外，也出現以往在低利率環境下學者們所不曾預期的現象，在美國、日本，都出現民眾保留大量現金和存款，專家認為這是對經濟前景不確定性高的反應。

摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）經濟學家曾納（Ellen Zentner）研究指出，今年4到7月美國消費者累積了12.5兆美元（約367.1兆台幣）的驚人儲蓄，這相當於可以支付全美國13.5個月、每人每周600美元的失業保險津貼。

該報告認為，經濟進一步活絡有賴於這些儲蓄開始流動，但問題是家庭是否、還有何時會開始花這些錢。由於缺乏Fed（聯準會）主席鮑威爾（Jerome Powell）本周在國會疾呼的新一輪刺激措施，很多跡象都顯示3月份還在大把花錢在添購遠端工作設備的家庭正在緊縮支出。事實上，美國8月零售成長幅度也較7月緩慢。

曾納指出，有錢的家庭儲蓄現金不願支出，低收入戶則因為失業等元被迫更積極消費，但是由於7月31日每周600美元失業津貼停發，連低收入戶向市場挹注的流動性也消失了。

日本也有同樣現象，根據該國央行公布數據，今年4到6月所有日本家庭持有現金與存款達1031兆日圓（約289.1兆台幣），與去年同期相比增長4%，金額、增長率都是歷史紀錄。政府向每人發放10萬日圓就急，但事實上多數人選擇將現金留在手邊或存起來，以確保有任何緊急情況時有錢可用。

曾納列舉許多不確定性因素，美國總統大選、美中角力、疫情在疫苗尚未問世下又因入秋恐再爆一波高峰等，都讓民眾傾向於保守消費。9月正逢開學，雖然統計數據尚未出爐，但零售商包括塔吉特（Target）、沃爾瑪（Walmart）、梅西百貨（Macy’s）都已在之前警告，家庭在購買返校產品上更謹慎，9月份銷售會放緩。

德勤（Deloitte，台灣分公司為勤業眾信聯合會計師事務所）報告寫到：「我們經濟中有幾個地雷，比如失去600美元的失業津貼，各級地方政府也沒有得到聯邦充分援助。第4季GDP確實出現負成長。最糟的情況是，疫苗顯然來不及出現，消費者支出開始下降，因為人們開始擔心更長期的問題。」

(中時新聞網 王毓健)

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