竹内結子傳自殺享年40歲 午餐女王笑容成絕響

曾參與眾多戲劇與電影演出的日本高人氣女星竹內結子辭世，享年40歲，相關人士指出，她疑似是自殺身亡。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士指出，27日早上，竹內結子在位於東京澀谷區的公寓內被發現不醒人事，送往醫院後宣告死亡。

根據現場狀況等判斷，據信是自殺。東京警視廳正展開詳細調查。

竹內結子曾參與眾多電影與電視戲劇演出，且因主演電影「黃泉路」和「春之雪」分別獲2003年度和2005年度日本電影金像獎優秀主演女優獎。

在NHK節目方面，竹子結子於平成11年（1999年）起播出的晨間電視連續劇「明日香」飾演女主角，並在平成28年（2016年）播出的大河劇「真田丸」飾演豐臣秀吉最愛的側室。

竹內結子小檔案

生日：1980年4月1日（40歲）

出生地：日本埼玉縣浦和市



1996年10月以富士電視台電視劇「新木曜的怪談 Cyborg」出道，同劇新人還有傑尼斯的堂本光一。



1999年演出NHK晨間小說連續劇「明日香」知名度續增。



2001年接連擔任3部不同電視台劇作重要角色，分別與SMAP中居正廣（白影），TOKIO長瀨智也（女婿大人）與堂本剛共演的（熱血教師）；其中「白影」最高收視達20.16%。



2002年演出富士電視台月9劇「午餐女王」，除了是她首次擔正黃金時段、人氣象徵的「月九」外，同劇演員堤真一、江口洋介、妻夫木聰、山下智久、山田孝之和瑛太，陣容星光熠熠。



2004年與日劇天王木村拓哉合作「冰上悍將」風靡一時。



2010年起主演日劇「草莓之夜」系列，2013年該劇也搬上電影大銀幕飾演多數角色性格討喜而且笑容燦爛親切，令她被冠以「笑顏女王」稱號，也使其劇集收視與口碑俱佳。



代表作：午餐女王、冰上悍將、現在，很想見你

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