高盛：川普連任機率高

隨著美國總統大選投票日逼近，投資銀行高盛發布最新報告指出，高稅率股票近來表現突出，由此來看，投資人仍然看好美國總統川普有望在這次大選勝出。

該投行的研究顯示，適用較高企業稅稅率的一籃子股票，近來走勢超越低稅率股票。高盛解釋這反映投資人預期川普有望連任成功，並持續他的低稅政策。因此在預期高稅率股票可能從中受惠，進而推升這類股票走高。

高盛還提到，高稅率股票的回報率表現亮眼，意味企業稅改革的機率只有53％。該機率與市場預測民主黨將在11月大獲全勝的54％機率相符。

雖然與先前相比，押注民主黨勝選的機率有逐漸下滑趨勢，不過該投行提醒投資者民主黨仍有機會奪回執政權。

高盛表示，如果民主黨能在11月大選一舉拿下白宮與國會兩院，市場波動可能加劇，因為投資者將就拜登政策可能對美國經濟造成何者衝擊進行評估。像是推翻川普在2017年實行的減稅與就業法案（TCJA）就是民主黨總統候選人拜登力推的主張。

該投行表示，雖然拜登提議加稅，將使標普500企業獲利在20121年減少9％，不過大規模的財政擴張與貿易政策的不確定性降低，卻有利美股走勢。

拜登在大選期間提出的政見包括將提撥7兆美元財政支出在基礎建設、教育、潔淨能源與醫療保健等領域。

此外高盛還以最近選擇權市場的動向，凸顯這次大選結果可能將比以往花更久時間才會趨於明朗，所以建議投資人最好對股市長時間將出現劇烈波動有所準備。

該投行指稱，由於美國大選結果恐將延後出爐，這也意味美股震盪時間也會跟著拉長。