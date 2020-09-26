美股基金近周失血 兩年最慘

美國銀行表示，新冠疫情再度升溫、加上新一輪財政紓困案持續在國會卡關，導致美股基金過去一周流出規模創近兩年最高。

根據美銀追蹤資金流向的最新統計顯示，截至23日為止的一周，美股基金大幅失血258億美元，不僅為2018年12月最高，更寫下歷來第三大資金流出紀錄。

其中曾在9月2日攀登歷史高峰，隨後就帶領美股反轉走跌的科技股，過去一周遭遇10億美元資金撤離，為2019年6月以來最慘。至於美國藍籌股也失血116億美元。

美股自9月來再度震盪走低，標準普爾500指數迄今已挫低7.2％，將創下3月以來首度月線收黑，那斯達克指數跌幅更超過10％。

不過該投行認為，鑒於聯準會貨幣政策依然寬鬆、華爾街熱錢到處流竄，以及對新冠疫苗上市抱持濃厚希望，美股不至於因此而步入熊市。美銀用來追蹤市場多空部位的「牛熊指數」（Bull & Bear Indicator）已從先前的3.9降至3.8，低於被視為貪婪程度的4。

美銀還補充9或10月通常是投資年度中的「中年危機」階段，有鑒於在資產價格進行調整同時，並未出現投資級信貸利差大幅擴增，美債波動也處於新低，因此它認定這次回檔堪稱是健康、非危險性的修正。

它並預期，存在科技股與特殊目的併購公司投資基金（SPAC）的泡沫，可能導致美股從10月到年底經歷成交量爆增的熱潮。

過去一周資金流向較大的變化還包括高收益債券基金，遭投資人贖回54億美元，也締造3月以來最大流出紀錄，至於流入投資級債券基金則從前一周的70.5億美元減緩到56.3億美元。年初至今，高收益債券基金已增加11.7％，高收益債ETF更激增26.6％。自3月疫情爆發對美股造成重創後，聯準會就一直利用該ETF來協助穩定市場。