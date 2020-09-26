川普、拜登將舌戰 美股頭號變數

美國首場總統大選電視辯論將於29日（周二）揭幕，現任總統川普與民主黨候選人拜登第一次正面交鋒，成為引發本周美股震盪的頭號變數。據市場專家分析，若辯論會上拜登表現強勢，全球貿易和再生能源類股可望獲拉抬；如川普表現占上風，石化燃料及國防類股將受惠。

近幾周來，標普指數從歷史高點回跌10％，主要是投資人憂心疫情會拖慢經濟復甦腳步，再來是隨11月3日大選而來的不確定性，包括當選人可能難產遲不宣布。

Cresset Wealth Advisors投資長阿布林（Jack Ablin）表示，如果哪位候選人經過周二辯論後聲勢更旺，將會牽動個股與類股。他說：「例如對蘋果而言，在拜登執政下生活，會比讓川普主政單純得多。」他指的是川普發動中美貿易戰。

有歷史為證，即使大盤不為所動，個股及其他資產多少受辯論結果引發的市場波動影響。像是2016年9月川普與對手希拉蕊辯論結束後，墨西哥披索勁升2％，油金和美債陷入震盪。

多數投資人認為，拜登上台後很可能加稅。尋求連任的川普傾向鬆綁管制，對整個股市比較有利，但川普連任也會讓人擔心中美緊張關係加劇。

根據全球政策指數（Global Policy Index）資料，若拜登辯論表現略勝一籌，Kansas City Southern（全球貿易）、Brookfield Renewable Partners（乾淨能源）、HMS Holdings（醫療保健創新）、AECOM（基礎建設）等拜登概念股，將是市場潛在贏家。如果川普辯論勝出，西方石油（Occidental Petroleum，能源）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin，國防）、雷神（Raytheon，國防）、Turning Point Brands（菸草）、Enova International（金融鬆綁）等川普概念股看漲。

Cornerstone Macro公司根據近期資產價格和選舉賠率的統計數據分析，要是拜登勝選，翌日標普指數上漲1％；如果川普連任成功，標指將下跌4％。