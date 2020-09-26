地獄9月蘋果帶頭摔 美科技股5巨頭蒸發24兆

大陸市場有所謂「金九銀十」說法，9、10月是投資與消費大增的精華月份，但對美國股市而言可不是如此，9月通常面臨股價下跌與修正，今年不只不例外，還創紀錄地跳水，據新聞集團旗下網站「市場調查（MarketWatch）」統計，市值最高5大科技巨頭臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、Alphabet因股價下跌，本月市值已降低8170億美元（約24.02兆台幣）。

5巨頭過去單月最慘紀錄是2018年10月，市值縮水4250億美元（約12.50兆台幣），9月只剩3個交易日，是能縮小跌幅還是讓紀錄倍增，受到矚目。

爬得越高，跌得越深。自美股3月23日低點以來，5大科技股市值共增長2.6兆美元（約76.45兆台幣），因此就算是回檔修正而非長期看空，縮水金額也相當可觀。蘋果在9月已經回吐約1／3漲幅，他們從美股低點到高點，市值增長9340億美元，9月損失3220億美元。5巨頭外，Netflix、特斯拉等科技股9月也收黑。

分析師指出，投資人應該穩住，不要過度反應當前的種種利空，因為疫情迫使企業、消費者必須採用各種高科技解決方案，疫情沒有放緩趨勢，是危機也是轉機，因為這就表示科技股前景長期來看仍然是多頭。

（中時新聞網 王毓健）