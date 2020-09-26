Alphabet處理性騷事件不公 90億與股東和解

谷歌（Google Inc.）母公司Alphabet以3億1000萬美元（約新台幣90億6044萬元）與股東達成和解，解決對主管不當性行為指控處理不公的訴訟。

美聯社報導，Alphabet今天表示，對於因為不當行為遭開除或遭受不當性行為調查的職員，公司將禁止支付遣散費。此外，Alphabet的特別小組將調查針對主管的指控，並向董事會審計委員會回報。

「紐約時報」2018年踢爆，儘管數名職員控訴Android發明人魯賓（Andy Rubin）做出不當行為，魯賓仍領到9000萬美元遣散費，引發數以千計的Google職員罷工抗議。

股東之後提出訴訟，2019年，Google針對公司如何處理不當性行為指控展開董事會調查。

Alphabet法務長莊孟德（David Drummond）遭控與職員發展不當關係後，今年1月在沒有領到遣散費的情況下離職。Alphabet沒有說明莊孟德去職原因，但針對他的指控已納入董事會調查。

Alphabet與股東達成和解，承諾未來10年將投入3億1000萬美元推出多元化、平權與包容計畫。此外，公司也將成立諮詢委員會，監督如何處理主管遭控不當性行為事件。

倫尼公共律師事務所（Renne Public Law Group）率領部分和解協商事宜的律師芮維爾（Ann Ravel）說：「此案和解後不僅將改變與改善Google文化，也將為矽谷各科技公司的文化改革立下標竿。」

這些變革以及已在Google實施的改革，包括結束對員工糾紛進行強制仲裁等，將擴大適用於所有Alphabet部門。

根據強制仲裁規定，員工必須在法庭外與公司私下解決爭議。這項作法廣見於美國聘雇契約書，將導致事件遭到保密，因此受到各界批評。

延伸閱讀

傳Alphabet擬加入財團收購TikTok少量股權

Alphabet加入市值兆元俱樂部