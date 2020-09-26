郵寄投票不利川普！ 再批混亂且延宕結果

美國總統川普今天再度批評郵寄投票。他說，基於這種投票方式的爭議，11月3日總統大選結果可能要好幾個月才會揭曉。今年美國可能有半數選民採用郵寄投票。

選舉專家曾表示，官方需要時間計算11月3日之後寄達的選票，因此可能要數天才知道誰當選。

共和黨籍的川普在維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）的造勢活動上表示，他寧願盡快知道自己當選或落選，而不是等郵寄選票寄達。

他說，他喜歡看電視得知誰當選，「但可能好幾個月都聽不到（選舉結果的消息），因為會出現混亂」。

川普表示：「大家不太可能在選舉當晚得知誰勝出。我可能票數領先，然後他們會一直不斷收到選票。因為他們現在說選票可能很晚才寄達。」

法院本月裁定，經常成為選舉關鍵州的密西根州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州和北卡羅來納州可把11月3日之後寄達的選票計入得票，前提是選票在投票日之前寄出。

多項民意調查顯示，打算採取郵寄投票的民主黨支持者比共和黨支持者多，而川普的競選陣營已在好幾州提起訴訟，意欲限制郵寄投票。

考量到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全美各地，為避免人群聚集在投票所、增加感染風險，今年採取郵寄投票的選民預料比往年更多。

川普近日拒絕承諾，若他輸給民主黨籍對手拜登（Joe Biden），將和平轉移政權，還說他預期最高法院最終可能須裁定由誰當選。

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