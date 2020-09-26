疫情拖累日經濟！ 明年預算恐連7年破28兆

日本中央政府各部會將提出明年度總預算概算需求，日媒報導，受防疫經費增加影響，預估2021年度中央政府總預算案概算需求，將連續7年破百兆日圓（約新台幣28.4兆）。

日本參議院3月通過2020年度中央政府總預算一般會計（國家基本預算）歲出總額102兆6580億日圓（依當時匯率約新台幣28兆4800億元），較2019年度成長1.2%。

日本時事通信社報導，日本政府目前編製中的2021年度中央政府總預算案一般會計概算需求，預估將連續7年突破百兆日圓。

這次破百兆日圓主因是防疫對策經費增加，但由於許多項目並未編列具體金額，所以預估整體預算規模到年底前還可能持續增加。

厚生勞動省的預算需求額度來到史上新高的32兆9895億日圓，除社福預算居高不下，還編列了推動在家工作相關預算。

不過，厚生勞動省並沒有明確編列出防疫預算經費，未來確定提出的預算規模可能再增加數兆日圓。

國土交通省為因應搭乘人數減少造成公共交通業者虧損，及振興受疫情影響的觀光業等，也編列相關補助及協助經費。

延伸閱讀

疫情衝擊 JR東日本恐現1987年後首次虧損

安倍晉三支持率暴跌 日本防疫為何慢半拍？

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!