今（9/26）日國際財經新聞重點摘要：

1. 美FTC提上訴 要求再審高通反壟斷案

美國聯邦貿易委員會(FTC)周五對上訴法院提案，要求重新審理高通反壟斷控訴案件。

上訴法院三名法官在8月11日做出審判，做出有利於高通的判決。美FTC現在要求第九巡上訴法院進行11名法官全部參與的全院審理。

FTC與高通的主要爭議點在於高通專利授權業務，FTC認為高通利用領先地位迫使手機廠接受不公平的專利授權協議。高通認為授權模式過去一直沿用，為整機收費模式。

而8月11日上訴法院的判決認為高通根據專利法制訂該模式，對所有利害關係人採取中立立場，並無傷及其他晶片製造商對手，未構成反競爭傷害。

貿易委員會對上訴法院的重審請願，引起高通投資人關注，然該種請願較少會准許。高通股價周五仍大漲2.06%。

（時報資訊 張朝欽）

2. 偽造訂單 兩名前德意志銀行交易員判有罪

兩名前德意志銀行交易員涉嫌詐欺性偽造貴金屬期貨合約訂單，周五在芝加哥聯邦法院遭判有罪。

歷經兩周審判，Chanu在法國和阿拉伯聯合大公國的作為，被判七項詐欺罪，Vorley在英國的作為被判三項罪，司法部的聲明中指出。

Chanu和Vorley在數年期間涉入欺騙其他交易員，下訂單買或賣他們不打算完成的貴金屬期貨合約。

Vorley於2007年至2015年期間在英國的德意志銀行工作。Chanu則於2008~2013年間在英國和新加坡的德意志銀行工作。

（時報資訊 張朝欽）

3. 美大選投票後 谷哥將暫停選舉廣告

谷歌周五告知廣告商，將在美國總統大選11月3日投票結束後，在其平台關閉選舉相關的廣告。

谷歌在該email通知聲明中指出，選舉日之後，有無法預估的龐大數量選票將被計算，廣告商將無法刊登候選人相關的廣告。

專家警告由於通訊投票的數量增加，計票工作可能推遲。

谷歌將禁止的選舉廣告，包括有提及州或聯邦官員、候選人或政黨之廣告，以及包括對選舉相關的查詢之出現廣告。

社群媒體面對日增的壓力，要求在政治廣告中監管虛假訊息。臉書近期也表示，將在選舉前的該周拒絕接受政治廣告，並在選舉結果出現前，拒絕刊登聲稱勝選的廣告。

谷哥發言人表示，該廣告禁止預計將持續至少一周。該公司將考慮一些因素例如計票時間或民眾動亂，來決定禁止解除時間。

（時報資訊 張朝欽）

4. 尼曼馬庫斯百貨完成破產保護程序

美國連鎖百貨公司尼曼馬庫斯(Neiman Marcus)周五表示，已經完成第11條款的破產保護程序。尼曼馬庫斯為美國知名奢侈品百貨公司，為新冠疫情期間最受矚目的破產案。

在重整計畫中，該113年歷史的公司將消除超過40億美元債務，以及節省2億美元的年度利息支出。

新的董事會成員將包括LVMH集團前北美總裁布朗(Pauline Brown)，以及eBay前策略長米勒(Kris Miller)。新的股東包括PIMCO投資管理、Davidson Kempnery資本管理、第六街投資(Sixth Street Partners)，將提供7.5億美元融資，協助尼曼馬庫斯對其「債務人擁有」的貸款中進行再融資。

（時報資訊 張朝欽）