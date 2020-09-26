9/26原物料期貨市場掃描

周五原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走強 拖累周五紐約期金轉跌

因歐美地區新冠肺炎疫情再升溫，投資者紛紛轉買美元避險，促使美元走強，進一步拖累期金價格轉跌，本周累計跌近5%，為近6周來最大周度跌幅，而白銀與白金則是自3月20日以來最大周度跌幅。

另外，即便美國共和黨與民主黨都贊同推出更多刺激經濟措施，不過兩黨始終無法達成共識，分析師表示，這使黃金買盤呈保守觀望狀態，且也是投資者轉買美元的原因之一。

周五(9/25)報價，12月黃金跌10.6美元，報每盎司1866.3美元，12月白銀跌0.11美元，報每盎司23.09美元，10月白金漲4美元，報每盎司842美元，12月鈀金跌4.7美元，報每盎司2222.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-觀望氣氛濃 LME基本金屬期貨漲跌互見

因最大金屬消費國中國，將於下周公佈製造業數據，而市場觀望經濟數據，希望藉此了解經濟成長和需求前景，導致金屬買氣受限，令基本金屬期貨漲跌互見。

分析師表示，儘管美元兌一籃子貨幣走強，導致美元計價之金屬更加昂貴，令投資人買氣疲軟，拖累金屬走勢；不過，美國的經濟刺激計劃可能在下個月通過，料推升金屬需求增加，屆時各金屬走勢可望獲得支撐。

周五(9/25)報價，期錫下跌96美元，報每公噸17185美元；期鎳上漲2美元，報每公噸14264美元；期鋅下跌1美元，報每公噸2369美元；期鋁上漲8.5美元，報每公噸1748.5美元；期銅上漲21.5美元，報每公噸6545美元；期鉛下跌21.5美元，報每公噸1834.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-疫情打擊 原油期貨微跌

數據顯示，美國累計新冠肺炎確診病例已超過697萬人次，死亡病例超過20萬人次，此外美國新冠死亡人數佔全球的21%，加上美國總統川普表示，即便英國宣布實施新一波防疫限制措施，美國也不會跟進，這亦引發市場對美國經濟前景擔憂。

據了解，美國眾議院人士於周四提出了一項2.4兆美元的紓困方案，但民主與共和兩黨尚未能達成共識，主要原因在於兩黨對經濟前景產生分歧，同時對加深了財務赤字產生質疑；隨著兩黨協商進度拖累，致使終場油價回落。其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.05%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.06美元，報每桶40.25美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.13美元；10月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.21美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶41.92美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-周五紐約棉花期貨全面收揚

因降雨天氣影響，推遲農作物產區收成，不過並沒有真正損害質量，只是擔誤收割時間；另外，國家颶風中心表示，目前熱帶氣旋貝塔位於阿拉巴馬州伯明罕附近，預計到周五為止；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲1%，收盤每磅64.66美分；而12月棉花期貨漲0.8%，報每磅65.95美分。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-行情熱絡 BDI指數續漲近4％

隨著鐵礦石及煤炭需求拉升，提振海岬型船市場，創下自今年6月中旬以來單周最高漲幅；此外，巴拿馬型市場受益於穀物貨載需求支撐，於碼頭等待裝船的船隻數量也有所增加，吸引買盤進場。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲62點，收1667點，漲幅逾3.9%；海岬型運費指數(BCI)上漲161點，收2915點，漲幅5.8%；其平均日租金為每艘24178美元，增加1337美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲19點，收作1380點，漲逾1.4%，其平均日租金為每艘12423美元，增加176美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作992點，漲幅1%。

（商品行情網 王聖為 ）