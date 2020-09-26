全球新冠死亡逼百萬 WHO：恐再翻倍

自今年初起肆虐全球的新冠病毒至今已造成3千萬人確診，近百萬病歿。對此，世界衛生組織（WHO）表示，若全球未能同心協力防止病毒擴散，加上疫苗普及仍需時間，死亡人數倍翻破2兩百萬「不無可能」。

據美媒《CNBC》報導，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）對於當前新冠疫情表示，雖然難以想像死亡人數會倍增，但絕非無可能；他指出，「如果我們看到在疫情爆發9個月後就造成近1百萬人死亡，而疫苗普及起碼還需要9個多月」，也就是在疫苗尚未全球普及之前，死亡人數仍可能倍翻至2百萬。

萊恩指出，全球人人都有責任防疫，但真正問題是：「我們已準備好協力合作避免疫情數字不斷攀升」，而各國領導人是否採取正確挽救性命的措施，並提升彼此合作的內容與規模，「不僅是檢測與追蹤、戴口罩、研發與施打疫苗、保持社交間距與衛生而已，全部都要落實」。

根據霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，自今年1月從大陸武漢爆發的新冠病毒，至今已造成3千2百萬人確診，98萬人病歿，但在科學界與醫療人員推進相關研究與新療法下，新冠病毒的死亡率已逐漸下降。不過，全球一周內新冠疫情仍較前一周新增約5%，特別是法、德等歐洲國家疫情有攀升現象。

另外，WHO高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，為了加速新冠疫苗研發與生產、並確保高風險人士優先施打的新冠疫苗全球取得機制（COVAX）已有159個國家答應加入，屆時將受惠170個國家與經濟體。

文章來源：WHO says 2 million coronavirus deaths is ‘not impossible’ as world approaches 1 million

（中時新聞網 馮英志）

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE

延伸閱讀

比二戰還慘！新冠肺炎摧毀全球經濟

新冠肺炎入侵國會 美參眾議員15人染疫

疫情蔓延 全球單周新增確診2百萬創最高紀錄

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!