歐股︱疫情成重擔 泛歐指創6月來最糟糕一周

因新冠肺炎疫情再度席捲歐洲各地，經濟前景黯淡，周五（25日）歐洲股市收跌，本周以來泛歐Stoxx 600指數下跌3.7％，為6月中旬以來表現最糟糕的一周。 歐洲各國陸續爆發第二波疫情，法國周四（24日）通報新增確診病例數16,096例，創下新高，且這是法國過去八天以來第四度寫下通報病例數新高；相隔著一道海峽的英國也於周四創下單日最高確診，新增6,634起新冠肺炎病例，顯示歐洲疫情再度走向高峰，打壓投資人情緒。

不過根據市場研究機構捷孚凱（GfK）周五（25日）公布的數據顯示，英國九月份的消費者信心指數自八月的- 27上升至- 25，高於市場預期，創下該國自三月疫情爆發以來的新高，且根據英國央行及英國國家統計據早前公布的數據顯示，英國的消費者支出及零售銷售額皆有回溫，尤其消費者支出已回到一月疫情前的水準。

歐洲銀行股的走勢則持續悲觀，因全球經濟不景氣造成不良貸款增加，加上近日跨國大型銀行捲入洗黑錢醜聞，銀行股跌勢持續；法國檢察單位近日對法國巴黎銀行（BNP Paribas）展開調查，認為該銀行在蘇丹有違反人道的共犯行為，該銀行周五股價下跌近3%。