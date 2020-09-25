美股︱波音、科技股發威 三大指數攀高高

因美國新冠肺炎疫情仍嚴峻，加上新一輪財政刺激方案難產，美股周五（25日）開低震盪，但因投資人逢低買進科技股，且波音737 MAX復飛傳捷報，帶動道瓊工業指數盤中一度漲逾400點，那斯達克指數則創下9月9日以來最大漲幅。

波音（Boeing）737 MAX因曾在短短四個月內發生兩次空難事件，因此於2019年三月遭全面禁飛，不過歐洲航空安全署（European Aviation Safety Agency，EASA）25日表示，當局有望在今年年底前讓737 MAX在歐洲復飛，有望在長達一年半以後首次見到737 MAX重返藍天，波音周五股價大漲6.83%，成為道指領頭羊。

此外，巴克萊分析師Felicia Hendrix上調了郵輪股的目標價，並指出最糟的情況已過去，「我們正在靠近郵輪營運的轉折點」，受此消息激勵，郵輪股周五發威大漲，嘉年華（Carnival）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）和皇家加勒比海（Royal Caribbean）分別上漲了9.68％，13.67％和7.7％。

由於美國國會兩黨難以取得共識，美國新一輪刺激方案至今懸而未決，據悉，眾議院民主黨人正起草一項規模2.4兆美元的紓困方案，最早可望在下周進行投票表決，該法案內容包括增加失業救濟金以及對航空公司的援助等，但該計畫金額仍高於白宮願意接受的1.5兆美元，眾議院長佩洛西早前表示，她已準備好與白宮進行協商。