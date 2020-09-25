好市多年度獲利 首破40億美元

美國量販巨頭好市多（Costco）24日公布最新業績，拜新冠疫情帶動民生必需品囤積潮之賜，上一財年（截至8月底）全年獲利史上首度達40億美元里程碑，上季（6～8月）同店銷售額創2000年來最大年增幅。

好市多上季淨獲利13.9億美元或每股3.13美元，年增27％；淨營收年增12.5％達534億美元。營運表現優於分析師平均預估的每股盈餘2.8美元，營收521億美元。

好市多上季營收繳出近三年來最大增幅，歸功於該季同店銷售額創千禧年來最快成長速度。美國疫情持續擴散，消費者做長期打算囤積民生必需品，助使好市多近幾個月業績強勢成長。

上季同店銷售額年增11.4％，係數據供應商FactSet自2000年紀錄以來的最大年增幅，是前一季的兩倍有餘。若排除燃料及匯率影響不計，上季同店銷售額年增幅擴大到14.1％。

若以全年來看，同店銷售額增加9.2％，也創下2004年以來最大增幅。

總計2020財年，好市多營收由前一財年的1,527億美元，上揚9.3％至1,632億美元；淨利部分自36.6億美元揚升到40億美元，年增率9.3％。

不過好市多也有疫情衍生的稅前支出2.81億美元，主要與獎勵工資和衛生成本有關。此外為了償還15億美元債務，好市多另有一筆3,600萬美元的稅前費用。

或許投資人對疫情衍生的費用有疑慮，好市多在最新財報發布後的股價不漲反跌，周四盤後股價跌幅超過2％。但好市多股價今年來累漲18.7％，遠勝標普500指數的1.6％。

券商Raymond James分析師指出：「好市多各類商品營收持續成長，更讓我們確信會員制模式在當前艱困的零售環境下，無疑是最具吸引力的商業模式。」該券商對好市多的投資評等維持在優於大盤，目標價355美元。