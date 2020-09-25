Novavax新冠疫苗 在英展開三期試驗

美國生技公司Novavax24日宣布，他們已與英國政府合作在該國展開疫苗最終第三階段試驗。英國近日爆發第二波疫情，周四單日新增確診人數創下新高，但這反而有助於研究人員確認疫苗是否安全有效。

受此消息激勵，Novavax周五（25日）早盤股價大漲6.4％，每股報109美元。

截至25日為止，英國新冠肺炎確診病例超過41.6萬人，死亡逾4.1萬人。該國周四單日新增6,634病例改寫新高，部分原因在於篩檢率大幅提高。為了因應疫情升溫，英國政府本周升高防疫措施等級。

Novavax表示，旗下新冠疫苗在小規模早期試驗獲得正面成果，於是再接再厲在英國展開第三階段試驗。他們預計在未來4～6周內徵召1萬名志願受試者，年齡介於18～84歲間。

第三階段試驗將比較接種兩劑疫苗的成年人與接受安慰劑者，前者感染新冠肺炎的機率是否低於後者。藥廠必須預測病毒擴散範圍，因為受試者接觸到病毒才能證實疫苗有效性，換言之，英國確診病例攀升反而能加速試驗進度。

該公司表示，至少25％的受試者會是年齡65歲以上的老人，或是感染機率較高的高風險族群。若此次試驗獲得正面結果，那將有助於他們旗下疫苗獲得英國與歐盟等國批准。

此外，Novavax將按計畫10月起在美國展開第三階段試驗，受試者多達3萬人。Novavax表示，旗下疫苗預計於12月獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准通過。一旦疫苗產能在2021年中順利擴大，那他們預估每年約可生產約20億劑疫苗。

Novavax在8月時已與英國政府達成協議，承諾最快將於明年首季開始提供6千萬劑疫苗。該公司亦承諾供應美國1億劑疫苗。