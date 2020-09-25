告蘋果欠稅吞敗 歐盟上訴

歐盟執委會周五（25日）表示，已對蘋果積欠愛爾蘭152億美元稅金一案提起上訴，這也意味歐盟與蘋果的稅務戰爭將再度開打，而且恐將還會持續多年。

歐盟與蘋果之間的法律糾紛必須回溯到2016年8月，當時歐盟執委會裁定蘋果在愛爾蘭非法逃稅152億美元，因此要求蘋果必須要把該稅金還給愛爾蘭政府。不過該決定引發蘋果不滿，因而一狀告上歐盟法院。

今年7月歐盟第二高等法院做出判決，駁回歐盟要求蘋果對愛爾蘭政府補稅的命令。當時法院在宣判書中指出，歐盟執委會沒有足夠證據證明，愛爾蘭政府在2003到2014年間曾讓蘋果享有非法特別待遇。

這項判決也為負責競爭事務的歐盟執委會委員維絲塔格（Margrethe Vestager）帶來一大打擊。她在周五發布聲明指出，她之所以提出上訴，是因為第二高等法院「犯了許多錯誤」。她還強調，執委會的首要任務就是確保「所有公司、不論大小、都應該繳納應付的稅額」。

不過維絲塔格過去窮追猛打，要求蘋果補稅一事，曾被美國總統川普批評她是「稅務娘子」。

針對歐盟提起上訴，蘋果表示將會對此進行評估。不過它指出，歐盟決定並不會因此改變法院之前作出的事實結論，那就是蘋果在愛爾蘭都一直遵守相關法律。

愛爾蘭財長唐納修（Paschal Donohoe）也重申，愛爾蘭政府並沒有對蘋果提供國家補助。

至於蘋果當初預繳給愛爾蘭、包括利息在內的約167億美元的罰款，將繼續存放在一個第三方託管帳戶，直至歐盟最高法院做出判決。

然而歐盟這次提起上訴時間，恰巧也是國際社會就數位稅進行討論的敏感時機。經濟合作暨發展組織（OECD）預定10月將針對跨國企業開徵數位稅一事發布最新提案。

目前包括法國等數個歐洲國家都率先在國內實行數位稅。歐盟先前也提到，如果全球無法對此稅達成共識，歐盟將自行推動在歐盟境內開徵數位稅。