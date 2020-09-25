疫情嚴重、紓困案未決 美股開盤小跌逾100點

因為全球新冠肺炎疫情的嚴重及美國新一輪財政刺激方案的不確定性，繼昨天由黑翻紅收高，道瓊指數周五一開盤下跌逾100點，納斯達克及標普500則小跌不到1%。

截至台北時間25日晚間9點40分左右，道瓊指數下跌47.91點或-0.18%、暫報26681.59點；那斯達克指數下跌1.28點或-0.01%、暫報10670.99點；標普500指數下跌10.40點或-0.32%%、暫報3236.19點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果上漲0.44%、暫報108.70美元；Alphabet(GOOGLE)下跌0.11%、暫報1429.90美元；微軟上漲0.23%、暫報203.65美元；Facebook下跌0.08%、暫報249.33美元；亞馬遜上漲0.82%、暫報3044.44美元。台積電ADR股價上漲0.24%、暫報424美元。

美國眾議院民主黨議員正在制定一項2.4兆美元的疫情刺激計畫，該計畫可能會在下周付諸表決。眾議院議長裴洛西重申，她準備與白宮進行談判。而在美國最高法院大法官金斯伯格去世後，許多策略師下調了大選前新一輪紓困方案出爐的可能性。

疫情方面，美國累計新冠肺炎確診病例超697萬，死亡病例超20萬，自9月中旬起，美國單日新增新冠肺炎確診病例和死亡病例再次上升。專家預計，隨著開學季和流感季來臨，美國疫情防控形勢將愈加嚴峻。

經濟數據面，美國8月扣除運輸產品的耐用品訂單月率為0.4%，相比上個月的3.2%大幅回落，且不及市場預期的1.2%，加深了市場對美國經濟復甦勢頭停滯的擔憂。

（ 中時新聞網 葉明芳）

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