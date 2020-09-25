世紀聯姻無解 LVMH、Tiffany仍不願重啟談判

由於法國精品大廠路易威登集團（LVMH）原定在今年11月收購美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany），但董事會在本月9日發表聲明表示，因為美國對法國商品課徵關稅，將無法履行收購珠寶品牌Tiffany的交易，Tiffany因而向法院提告。而現在傳出有1名法官建議2家公司針對此收購案進行和解，但雙方到目前為止仍無意願重回談判桌，因此這塲精品界的世紀聯姻仍無解。

美國財經媒體報導，根據消息人士指出，此案原本將在明年1月5日開庭，但美國特拉華州法官約瑟夫·斯拉特三世（Joseph Slights III）本周稍早時曾建議，2家公司可考慮進行「有建設性的對話，以避免訴訟，但2家公司仍不願回到談判桌。

消息人士指出，儘管2家公司現階段不願談判，但有機會出現新的變數，例如在新冠疫情過後導致經濟惡化，收購案就會需要重新討論。CIC Market Solutions分析師David Da Maia認為，在此情況下，如果法官建議雙方協商，將增加雙方重新協商降低收購價的可能性。

消息人士並強調，如果LVMH集團最後認為部分收購條件與先前不符，仍可能退出這項收購案。而受疫情影響，如果Tiffany第3季業績表現差，LVMH集團也可能宣稱受到負面影響，並以此作為支持退出收購的理由。

Lombard Forte證券公司的交易員坦柏頓（Keith Temperton）便認為，在新冠疫情之前，LVMH集團已為Tiffany支付了市場最高價，LVMH集團努力擺脫並不令人訝異。

金融時報報導，疫情導致全球精品需求大幅下降，今年精品銷售將下降20%至35％，且復甦緩慢，可能需要3年時間。

（ 中時新聞網 葉明芳）

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