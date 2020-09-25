就要WeChat死 美司法部施壓法官放行禁令

據外電報導，美國司法部去函加州法院法官畢勒(Laurel Beeler)，希望他擱置上周六發布的臨時禁制令，該禁制令阻止了商務部原定20日生效、關於WeChat的各項使用限制。

美國總統川普(Donald Trump)8月6日簽署行政命令，內容包括美國境內App商店全面下架WeChat，禁止任何網路服務支援WeChat，所有支付功能停用，消費者不得再下載WeChat。

儘管商務部之前表示已下載者不會強制卸載，純通訊功能也不會被罰，但用戶不准再更新版本，何謂純通訊功能也沒有明確界定，而同時間司法部甚至警告使用仍可能觸法。

WeChat用戶同盟因此向加州法院提告，畢勒也同意該組織對於WeChat是在美華人或華裔美人最常用的通訊App這種見解，認為禁止使用有危及華裔人士言論自由疑慮，因此頒布臨時禁制令，阻止行政命令執行。畢勒還認為，美國政府提出WeChat危及國家安全的證據並不充份，更沒證據顯示禁止使用WeChat就能解除大陸威脅。

司法部當時對於禁制令，並未補足證據，僅是聲明畢勒臨時禁制令「允許繼續、不受限制地使用WeChat，這是1款行政機關認定對美國國安及外交政策構成威脅的手機應用程式。」

（中時新聞網 王毓健）