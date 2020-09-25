川普不做就我來 比爾蓋茲要給窮國疫苗

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近期在訪談中，對總統川普（Donald Trump）領導下美國單邊主義作法屢次表示失望，這次是疫苗。他認為美國在幫助開發中國家購買疫苗方面還沒有行動，看起來也不會實現，所以他名下基金會確保有疫苗後，會提供弱國、窮國援助，不會只幫有錢的已開發國家。他還預期美國要到2022年才會戰勝疫情。

比爾蓋茲說：「最好的情況是新冠疫情在2022年終結。但是如果明年全球都動起來，我們應該能降低疫情擴散，因為疫苗會面世。我們有資金，也請到最優秀人才，這是我為什麼樂觀認為現在這種情況不會持續。」

他委婉批評美國政府對於國際責任並不關心，並提到一旦有效疫苗出現，接下來最大問題就是怎麼分配。比爾蓋茲的答案是，疫苗夠大量，不用去權衡分配問題，就是最好解決方案，如果分配得當，比起只給有錢的國家，死亡人數至少會減少一半。

比爾蓋茲估計，儘管離徹底戰勝新冠疫情還有一段距離，但明年夏季美國的生活就會恢復正常狀態。

本周稍早在聯合國大會各國元首談話（以視訊或預錄影像方式）中，川普再以歧視性的「中國病毒」代稱新冠肺炎，並怒批北京操縱WHO（世界衛生組織），要求聯合國對中國究責。同時間大陸國家主席習近平則強調大國責任，並承諾提供5000萬美元支援聯合國新冠疫情全球人道主義因應計畫。

另外法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出世界未來不該侷限於中美間競爭，在面對疫情之類新挑戰時各國應達成共識，表明對美國指控沒興趣。俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）則呼籲各國盡快召開線上會議討論合作開發與生產事宜。

（中時新聞網 王毓健）

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