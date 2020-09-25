BMW北美浮報銷售數字 挨罰5億元和解

美國證券監管機關指控德國汽車大廠BMW向投資人浮報零售數字，展開調查後對方願意和解。美方今天宣布對BMW輕罰1,800萬美元（約新台幣5.54億元）達成和解。

法新社報導，美國證券交易委員會（SEC）表示，BMW北美子公司在募集180億美元公司債時，提供不精確且據誤導性的資訊。

BMW從2015年到2019年在報告上動手腳，浮報在美的銷售業績以縮小實際零售數與公司目標的差距，也將某些實際上並未銷售出去的車輛，登記為「已售出」，並調整2015年到2017年的銷售報告，以使銷售數字達標，或將超額售出車輛的資料保留，供未來操作銷售數字時使用。

美國證券交易委員會執行處處長艾瓦奇安（Stephanie Avakian）說：「進入美國市場募集資金的公司，有義務向投資者提供準確的訊息。」

「由於業績持續無法達標，BMW在美國集資之際，誤導投資人在美零售業績，和客戶對BMW在美國市場的需求。」

BMW表示「欣見」此事獲得解決，並在聲明中稱美國證券交易委員會對BMW的配合態度表達讚許。

BMW說：「本案裡許多是發生在3年前，這次的和解是基於美國證券法規容許範圍內的疏忽，當中並無任何對BMW蓄意不法的指控。」