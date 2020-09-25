川普敗選拒絕和平政權轉移？共和黨急救火

距離美國總統大選僅剩下不到50日，川普於23日口出驚人地表示，自己若在11月大選中落敗的話拒絕和平轉移政權，「要先看看發生了什麼事」，此言一出立即引起各界抨擊，讓所屬的共和黨急忙救火，多位黨內重量級人物紛紛澄清，確保川普一旦敗選會和平轉移政權。

據美國有線電視新聞網與《國會山莊》（The Hill）報導，美國聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）對於川普不願和平轉移政權說法在推特上表示，大選日的贏家將會順利在明年1月20日就職，正如同自1792年以來的大選一樣，都會有秩序的移交政權。

川普的死忠支持者，共和黨參議員葛蘭姆也表示（Lindsey Graham）政權一定會和平轉移，但選舉若必須訴諸司法，那就交給法院判決，任何人都必須接受結果。

也有共和黨議員預測，即使郵寄投票所需的選舉時程比過往還要長，但政權轉移都會順利進行。共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，「在推特上表示，這次大選結果出爐所需的時間可能比過去我們所知的還要更久，但將會是有效的；到了明年1月20日，美國將會有總統和平地宣誓就職」。

川普極具爭議的發言，自然也引起同黨議員開嗆。經常與川普不合的共和黨內重量級女參議員麗茲·錢尼（Liz Cheney）表示，「和平轉移政權早已莊嚴地寫入美國憲法，更是共和黨的基石；美國的領導人是向憲法宣誓，我們都應該謹守誓言」。

而早在2016年就提出川普任總統危險性的共和黨參議員羅姆尼羅姆尼（Mitt Romney）也表示，和平轉移政權是民主政府的基石；若沒有就和白俄羅斯沒兩樣；任何一位總統若有暗示不願如此，就是不尊重憲法，根本不敢想像、無法接受」。

文章來源：GOP downplays Trump’s refusal to commit to peaceful transition of power: ‘The President says crazy stuff’

文章來源：GOP lawmakers distance themselves from Trump comments on transfer of power

（中時新聞網 馮英志）

延伸閱讀

美傳奇記者：史家回顧川普時期 竟這樣說

新仇舊恨開戰 梅根哈利反宣傳 川普氣炸