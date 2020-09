川普敗選拒絕和平政權轉移？共和黨急救火

距離美國總統大選僅剩下不到50日,川普於23日口出驚人地表示,自己若在11月大選中落敗的話拒絕和平轉移政權,「要先看看發生了什麼事」,此言一出立即引起各界抨擊,讓所屬的共和黨急忙救火,多位黨內重量級人物紛紛澄清,確保川普一旦敗選會和平轉移政權。

據美國有線電視新聞網與《國會山莊》(The Hill)報導,美國聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)對於川普不願和平轉移政權說法在推特上表示,大選日的贏家將會順利在明年1月20日就職,正如同自1792年以來的大選一樣,都會有秩序的移交政權。

川普的死忠支持者,共和黨參議員葛蘭姆也表示(Lindsey Graham)政權一定會和平轉移,但選舉若必須訴諸司法,那就交給法院判決,任何人都必須接受結果。

也有共和黨議員預測,即使郵寄投票所需的選舉時程比過往還要長,但政權轉移都會順利進行。共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)表示,「在推特上表示,這次大選結果出爐所需的時間可能比過去我們所知的還要更久,但將會是有效的;到了明年1月20日,美國將會有總統和平地宣誓就職」。

川普極具爭議的發言,自然也引起同黨議員開嗆。經常與川普不合的共和黨內重量級女參議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)表示,「和平轉移政權早已莊嚴地寫入美國憲法,更是共和黨的基石;美國的領導人是向憲法宣誓,我們都應該謹守誓言」。

而早在2016年就提出川普任總統危險性的共和黨參議員羅姆尼羅姆尼(Mitt Romney)也表示,和平轉移政權是民主政府的基石;若沒有就和白俄羅斯沒兩樣;任何一位總統若有暗示不願如此,就是不尊重憲法,根本不敢想像、無法接受」。

文章來源:GOP downplays Trump’s refusal to commit to peaceful transition of power: ‘The President says crazy stuff’

文章來源:GOP lawmakers distance themselves from Trump comments on transfer of power

(中時新聞網 馮英志)

