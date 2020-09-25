9/25原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-買盤進場 提振周四紐約期金反彈

因美元小幅回落，加上期金價格觸及近2個月低點，促使投資者逢低買進，且聯準會(Fed)官員重申在勞動市場復甦或通膨率達2%前，會維持寬鬆貨幣政策，因此提振金價逆轉連續4日跌勢。

另外美國上周初次申請失業補助金人數意外增加，讓市場對經濟復甦的態度轉為悲觀，亦提供金價上漲支撐力；不過因投資者對政府能進一步推行刺激經濟措施期望減弱，使金價自8月觸及高點後，迄今已回落逾9%。

周四(9/24)報價，12月黃金漲8.5美元，報每盎司1876.9美元，12月白銀漲0.09美元，報每盎司23.2美元，10月白金跌5美元，報每盎司838美元，12月鈀金跌31.4美元，報每盎司2226.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求疑慮 打壓LME基本金屬期貨全挫

因市場擔憂冠狀病毒(COVID-19)疫情惡化，將導致各國政府實施封鎖措施，恐抑制金屬需求，令投資人觀望氣氛濃，導致金屬市場買氣不佳，拖累基本金屬期貨全挫，其中期錫挫3.2%，為跌幅最重之金屬；此外，分析師表示，因供應中斷疑慮，進而推升銅價從3月低點反彈逾50%，且庫存量降至15年低點，亦可能進一步支撐銅價走勢。

周四(9/24)報價，期錫下跌569美元，報每公噸17281美元；期鎳下跌169美元，報每公噸14262美元；期鋅下跌34美元，報每公噸2370美元；期鋁下跌14.5美元，報每公噸1740美元；期銅下跌81美元，報每公噸6523.5美元；期鉛下跌21美元，報每公噸1856美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-供應減少 支撐周四歐美原油期貨微漲

受美國能源資訊署(EIA)截至9月18日所公布的當周報告指出，美國原油庫存減少160萬桶，支撐歐美原油漲勢；然而EIA數據顯示，上周美國平均汽油需求較去年同期下降9%，顯示燃料需求仍然低迷。

分析師表示，儘管油價持穩，但因歐洲各地新冠肺炎確診病例數不斷上升，故油價下修壓力依然存在；但若聯準會(Fed)能提供新一輪刺激法案，或產油國聯盟(OPEC+)繼續維持減產遵循率，將對油價後市能提供支撐。其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.38美元，報每桶40.31美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.12美元；10月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.17美元，報每桶41.94美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元回落 紐約棉花期貨反彈

因美元自近兩個月高點回落，且預測美國棉花產地卡羅來納州可能受到颶風降雨影響，而降低產量，促使棉花期貨價格反彈。

另外分析師表示，上周美國初請失業補助金人數增加，以及中美緊張關係升溫，都可能對棉花價格產生壓力；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲0.33%，收盤每磅63.97美分；而12月棉花期貨漲0.32%，報每磅65.46美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12440元人民幣，較前一日下跌95元人民幣；庫存方面，截至9月23日，ICE登記庫存9580包，與前一日增加241包。(

（商品行情網 王馨慧）

5.航運指數-需求強勁 BDI指數漲逾12％

受近期中國鐵礦石需求量增加，促使澳洲及巴西的鐵礦石出貨量熱絡，進而激勵海岬型船運價躍升逾4200美元；分析師表示，受中國經濟於新冠肺炎疫情後復甦，鐵礦石進口量有顯著增長，是提振行情的主要原因。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲179點，收1605點，漲幅逾12.6%；海岬型運費指數(BCI)上漲512點，收2754點，漲幅22.8%；其平均日租金為每艘22841美元，增加4249美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲22點，收作1361點，漲逾1.6%，其平均日租金為每艘12247美元，增加200美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲12點，收作983點，漲幅1.2%。

（商品行情網 王聖為 ）