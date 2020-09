TikTok生死 美法官要求川普政府1天內決定

美國聯邦法官週四 (24日) 表示,川普政府必須在美東時間週五(25日)下午2時30分(台灣時間周六凌晨2時30分)前決定,是否延後短視頻應用程式TikTok禁令,或讓禁令生效。

川普政府以「國家安全」為由,對中國大陸公司擁有的微信、TikTok下禁令,TikTok下架的禁令原訂9月20日生效,但目前已延到9月27日。

根據nypost報導,美國聯邦法官尼卡爾.尼科爾斯(Carl Nichols)週四表示,川普政府必須在限定的期限內提交法律文件,否則,屆時將暫緩實施該禁令。尼科爾斯說,如果川普政府選擇不延後禁令,他將在週日(27日)上午舉行聽證會。

針對TikTok與甲骨文和沃爾瑪等美國企業的技術合作案,原本表達「祝福」的美國總統川普週一(21日)再度設下美企和TikTok的合作條件,要求新成立的「TikTok Global」在美上市後,母公司字節跳動(ByteDance)不得擁有任何控制權 (股權)。

字節跳動控訴川普封殺令是基於政治理由,並非國安問題,該行為根本就是越權,日前向美國法院提告,企圖阻擋川普政府的封殺令。

一旦TikTok被禁止在應用程序商店中使用,現有已下載用戶仍可以使用手機上使用的應用程式,但將無法下載任何軟體更新。

