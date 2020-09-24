全球新冠死亡近98萬人 累計確診逾3197萬例

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球造成至少97萬8448人死亡。

自去年12月疫情首度在中國爆發以來，全球累計確診超過3197萬5020例，其中至少2189萬1500人目前被認為已經康復。

上述紀錄使用法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）的數據，恐只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測出現症狀或最嚴重病例。

全球昨天新增6318起死亡及30萬4210起確診病例。美國新增最多死亡病例共1228起，其次是印度的1129起，巴西869起。

美國是疫情最嚴重國家，累計20萬1910人病故、693萬4233例確診，至少267萬256人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬8977人喪生、462萬4885人染疫）、印度（9萬1149人喪生、573萬2518人染疫）、墨西哥（7萬4949人喪生、71萬49人染疫）及英國（4萬1862人喪生、40萬9729人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有97人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（66人）、玻利維亞（66人）及巴西（65人）。

中國（港澳地區除外）迄今通報8萬5314起感染、4634人死亡（0新增）及8萬513人已康復。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計33萬403死、894萬4819例確診；歐洲累計22萬7862死、506萬966例確診；美國和加拿大累計21萬1189死、708萬1746例確診。

亞洲累計13萬109死、756萬4259例確診；中東地區累計4萬3430死、186萬1008例確診；非洲累計3萬4521死、143萬902例確診；大洋洲累計934死、3萬1321例確診。