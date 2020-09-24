新冠捲土重來？英法兩國單日染疫快速升溫

法國單日染疫破1萬6000 8天內4創新高

法國衛生當局24日通報1萬6096起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新確診病例，打破先前1萬3498例的單日最高記錄，並在8天內第4次創下單日新高。

法國死於染疫的人數增加52人至3萬1511人，目前累計病例數為49萬7237例。

感染率的飆升，以及隨之而來法國醫療體系壓力的增加，促使政府昨天公布額外的限制措施，以控制這種疾病。這些措施主要集中在大城市。

英國單日6634人染疫 締造新高

英國24日新增6634起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，創下該國單日最高確診人數；捷克則在23日當天通報有19人染疫不治，創下3月傳出疫情以來當地新高。

根據政府數據，英國周四通報的確診數比昨天的6178起病例還高，反映出第二波感染正席捲這個國家，但英國目前的檢驗量能也遠高於第一波時期。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）稍早在天空新聞網（Sky News）的訪問中表示，英國政府估計目前每天感染人數少於1萬；第一波高峰期的人數則超過10萬，但只發現大約6000人檢測呈陽性。

「如今，我們估計每天染病人數不到1萬人。這數字太高了，但仍比高峰時低得多。」

英國因武漢肺炎死亡人數為4萬1902人，歐洲最高，染疫數則突破41萬人。

捷克衛生部資料顯示，境內23日通報有19人染疫病故，創3月傳出疫情以來新高，至今累計死亡人數為567人，染疫數超過5萬6000人。