美股︱科技股撐盤 三大指數收復部分失土

雖美國經濟數據表現差強人意，但因蘋果和微軟的股價皆上漲逾1%，帶動科技股走高，美股周四（24日）開低震盪後，收市小幅上漲。

美國勞工部統計局（United States Department of Labor）周四（24日）公布數據顯示，美國上週初領失業救濟金人數增加4,000人至87萬人，人數不減反升，且已連續四周落在80萬以上；不過連續申領失業救濟金人數則有下降，截至12日為止計1,258萬人，低於調整後前值1,274.7萬人。

美國房市的熱度則增加，美國普查局（United States Census Bureau）的報告指出，八月份美國新屋銷售總額按月增加4.8%至101萬家，大幅高於經濟學家預測的89.8萬。

儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome H. Powell）多次呼籲政府應提供更多財政措施支持經濟發展，但美國國會兩黨協商數周以來仍難以對新一輪刺激方案取得共識。據外媒報導，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周四在參議院聽證會表示「願意坐下來談兩黨支持的立法」，有望與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）恢復談判，以達成折衷方案。