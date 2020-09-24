川普哭哭！貿易戰打2年 主要指標全輸北京

川普政府在2018年全面開打與北京當局中美貿易戰，一路從大豆戰、關稅戰、科技產業競爭，逐步掐斷大陸科技企業在國際上生存空間，不過，外媒統計數據顯示，這場全球2大強權2年爭霸戰，北京當局都在主要指標上獲得勝利，川普政府反而在所有轉折點上挫敗。

中美雙方在今年1月中旬簽署第一階段經貿協議，暫時為這2年來的紛爭提出解決方案，其中，大陸被要求2年內要採購2,000億美元的美國農產品，但隨後新冠肺炎疫情先在大陸武漢爆發，隨後擴散至全球，美國近日因罹患新冠肺炎死亡數超過20萬關卡，歐洲疫情也有復燃趨勢。

受到疫情衝擊，美國今年Q1 GDP成長率萎縮4.8%，創2008年金融危機以來最慘，Q2 更是大幅衰退32.9％，創下史上最慘紀錄；至於大陸GDP成長率，則是從今年Q1衰退6.8％，大幅反彈至Q2的3.2％，遠優於市場預期，也成為這波經濟衰退的首波復甦的國家。

據外國財經媒體報導，從陸美幾項數據來看，川普上任以來，陸對美貿易順差增加25%，年差額逾3,000億美元，今年1月簽署的陸美第一階段經貿協議，也不如川普所預期，甚至今年的採購額度也遠遠不如當初設下目標。

匯率方面，人民幣已經連8周升值，為2018年2月以來最長紀錄，全球債券基金也湧入大陸市場，美元也不斷走貶。大陸在疫情衝擊後快速站穩腳步，成為受外資青睞的主要優勢，過往由德國業者輸出的精密機械，大陸輸出的比重有增加的趨勢，德國VDMA機械工程工業協會指出，大陸要成為全球第一，只是遲早的事。

至於川普政府集中攻擊WeChat、TikTok，只會讓人不知道重心在哪，若要解決陸企可能帶來的國安問題，有更好的方法處理，封殺不會讓陸企放慢取得科技產業主導權的進程。若從新能源產業來看，到2025年，大陸電池設備年產量將是全球生產總量的2倍，白宮目前沒有任何應對措施。

至於川普在美國總統大選的對手拜登，前美國貿易代表、美國國務院副國務卿的佐利克（Robert Zoellick）建議，對外政策應該由內開始，他發表一篇文章提到，重視公衛、移民政策以及包容性成長，讓協助美國保持領導地位並建立盟友信任。

（ 中時新聞網 呂承哲）

延伸閱讀

川普曾要求陸調整美元匯率 結果被打槍

誰是被害者？陸報復川普 密謀美大選後開槍

暗批美靠拳頭大 習近平籲聯合國主持公道

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!