疫苗合格恐更難！ 川普不排除阻FDA提高標準

美國總統川普今天表示，美國食品暨藥物管理局對COVID-19疫苗緊急授權使用所頒的任何更嚴格的新標準，他這關未必會照准，還說頒更嚴標準似有政治操作之嫌。

川普不斷重申，COVID-19疫苗可望11月3日美國總統大選前準備就緒。

不過「華盛頓郵報」昨天披露，由於醫藥專家對川普政府可能干預疫苗核准程序，以趕在大選前端出疫苗頗為憂心，美國食品暨藥物管理局（FDA）將頒布疫苗研發相關的最新指南，以提升透明度與大眾信心。

但川普反過頭質疑為何要訂更嚴格標準來延緩疫苗上市，懷疑FDA此刻的提案出於政治動機；川普還說他對國內藥廠「充滿信心」。

川普在白宮記者會上被問及華郵的報導時說：「我們在注意此事，相關作業都需白宮批准，我們也許會准，也許不會。（另頒更嚴的疫苗指南）這聽來像有政治動機，因為當你已有輝瑞、嬌生、莫德納等很棒的大廠準備拿出疫苗，且他們已完成測試與其它流程，為何還要另加諸更長的程序？」

路透社指出，預料只有極少的疫苗研發廠商能趕在大選前取得最終的測試結果，輝瑞是其中之一，但若FDA訂頒更嚴的標準，期程就會展延。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）未就此事正面回應。但他坦承食藥局的確會就緊急使用授權程序（emergency use authorization process）作更詳細的說明。

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