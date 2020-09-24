美元恐陷崩盤危機 學者：今年貶值將達35％

美元指數回升，周三一度逼近94.5，但耶魯大學資深研究員、經濟學家羅契(Stephen Roche)警告，年底前可能就能看到美元年度貶值達35%，明年更有崩盤危機。6月底他就曾發出類似警告，當時美元指數是96。

羅契是前摩根士丹利首席經濟學家、亞洲區董事長，也曾任職於Fed(聯準會)。他7月底就稱股市的V型反彈誤導投資人，美國經濟可能是雙底衰退(double-dip recession)。雙底衰退即W型衰退，指觸底回升後因復甦力道不足迅速再次沉底。

他表示，美元崩盤曾經是接近瘋狂的想法，但現在看起來並不那麼瘋狂，甚至可能成為現實。羅契6月時警告美元對其他主要貨幣匯率可能在接下來1至2年會下跌35%，但現在他認為今年底前就看得到。

羅契指出第2季美國2項經濟數據是不祥徵兆：「美國的經常帳互赤字是衡量我們與世界其他地區國際不平衡的指標，這項數字在第2季創紀錄惡化。個人、企業、政府部門儲蓄總和，也就是淨國民儲蓄率也出現破紀錄下降，從2007年金融危機以來首度便負。」

疫情不僅未好轉，而且可能隨入秋再次爆發，羅契擔心美國經濟復甦狀況並不像金融市場那麼樂觀。羅契表示，現在他認為美國出現Ｗ型衰退機率超過50%。

（中時新聞網 王毓健）

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