美股陷血海 Nike卻獨漲逾8％ 竟是受惠疫情

周三美股一片血海，運動用品生產霸主Nike卻逆勢大漲8.76%，格外顯眼，主因是利用新冠疫情宅經濟商機，今年網路銷售大幅成長82%，營收不像競業或其他零售業者大幅下滑。今年才上任Nike執行長的多納霍(John Donahoe)表示，網路銷售是新常態。

Nike今年至8月淨利15億美元，與去年前8個月相比增加11%；營收106億美元，與同期相比下滑1％，但也遠優於市場預期。Nike指出，明年銷售將能達成10%左右成長。分析指出，疫情期間Nike透過健身App等推進網路銷售，女裝部門更達成200%增幅。

原本Nike計劃在2023年前達成網路銷售佔總營收30%，但因為疫情，此目標提前在今年

已經實現。多納霍說：「客戶已經習慣線上數位消費，我們也不會再走回頭路了。」

大漲後Nike收盤價是127.11美元，公司估計市值達1982.8億美元。他們在5月結束的財政季度曾因主力實體通路大部分據點閉門不營業，銷售掉近4成，導致虧損，網路銷售雖未完全彌補，但也算及時雨，而且成長勢頭值得期待。

Nike可能投入更大力道在網路銷售，因為疫情並未和緩，儘管大部分實體店面已經恢復營業，客流量不足依然使銷售成長緩慢。至8月底為止，Nike庫存達67億美元，與去年同期相比增加15%，和前1季相比也增加9%。他們表示，運輸成本和消化庫存壓力依然在蠶食利潤空間，不過訂單取消的數量已經減少，整體趨勢是好轉。

（中時新聞網 王毓健）

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