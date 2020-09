美防疫出色？川普：原可能死300萬人

美國新冠肺炎死亡人數在22日正式超過20萬人,對此,美國總統川普回應時坦言「很遺憾」,但也稱防疫工作做得「很出色」,否則美國可能會有300萬人喪命。

綜合《今日美國報》(USA Today)、美國有線電視新聞網(CNN)報導,今年初新冠肺炎蔓延美國時,川普3月底才表示,如果美國能將病歿人數控制在10至20萬人之間,那美國的防疫工作就做得「非常好了」,如今川普預言成真,死亡人數甚至超過預期,根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)全球疫情統計,截至台灣時間今(23)日上午8時,美國總死亡人數為200,654人。

對此,川普昨日在白宮表示「很遺憾」,稱美國防疫工作做得「非常出色」,「如果我們沒有適當、正確地做(因應),你可能會有250萬人死亡,如果你看看其他選項,你可能會有250萬人左右喪命,甚至更多人。」

川普接著將炮口對準北京,「你們看到了我在聯合國的演說,中國應該讓病毒止步於他們的邊界之內,他們不該讓病毒散播到全世界,這是一件非常糟糕的事。」

他更稱,要不是他關閉邊界,美國可能會有300萬人死亡,「這是一件可怕的事,永遠不該發生,記住,是中國讓這件事發生。」

今年5月以來,美國的新冠死亡數就不斷超速,讓預測模型提前達標,華盛頓大學健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation,IHME)原本預估10月初死亡人數達18萬人,明年1月增加至37.8萬人,實情是,5月美國就有10萬人喪命。

針對疫情前景,加州大學柏克萊分校(University of California at Berkeley)傳染病及疫苗學系榮譽退休教授斯瓦茲伯格(John Swartzberg)表示,隨著秋冬流感季來臨,他很難樂觀期待10月、11月情況會好轉,「我沒有看到人們的行為有適當的轉變,我看不到檢測量提升,我看到政治層面持續壓迫做正確的事。」

( 中時新聞網 吳映璠)