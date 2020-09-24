美防疫出色？川普：原可能死300萬人

美國新冠肺炎死亡人數在22日正式超過20萬人，對此，美國總統川普回應時坦言「很遺憾」，但也稱防疫工作做得「很出色」，否則美國可能會有300萬人喪命。

綜合《今日美國報》（USA Today）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年初新冠肺炎蔓延美國時，川普3月底才表示，如果美國能將病歿人數控制在10至20萬人之間，那美國的防疫工作就做得「非常好了」，如今川普預言成真，死亡人數甚至超過預期，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至台灣時間今（23）日上午8時，美國總死亡人數為200,654人。

對此，川普昨日在白宮表示「很遺憾」，稱美國防疫工作做得「非常出色」，「如果我們沒有適當、正確地做（因應），你可能會有250萬人死亡，如果你看看其他選項，你可能會有250萬人左右喪命，甚至更多人。」

川普接著將炮口對準北京，「你們看到了我在聯合國的演說，中國應該讓病毒止步於他們的邊界之內，他們不該讓病毒散播到全世界，這是一件非常糟糕的事。」

他更稱，要不是他關閉邊界，美國可能會有300萬人死亡，「這是一件可怕的事，永遠不該發生，記住，是中國讓這件事發生。」

今年5月以來，美國的新冠死亡數就不斷超速，讓預測模型提前達標，華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）原本預估10月初死亡人數達18萬人，明年1月增加至37.8萬人，實情是，5月美國就有10萬人喪命。

針對疫情前景，加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）傳染病及疫苗學系榮譽退休教授斯瓦茲伯格（John Swartzberg）表示，隨著秋冬流感季來臨，他很難樂觀期待10月、11月情況會好轉，「我沒有看到人們的行為有適當的轉變，我看不到檢測量提升，我看到政治層面持續壓迫做正確的事。」

文章來源：US reaches 200K coronavirus deaths after Trump praises administration for doing ‘phenomenal job’ on pandemic

文章來源：Trump on America surpassing 200,000 coronavirus deaths: “Well, I think it’s a shame”

（ 中時新聞網 吳映璠）