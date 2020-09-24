嬌生單劑疫苗進入三期臨床試驗 約6萬人接種

嬌生公司今天表示，旗下2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗開始進入最後的第3階段臨床試驗，將有約6萬人接種，希望確認這種單劑疫苗是否能保護人類防範病毒攻擊。

美聯社報導，嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的第3階段臨床試驗今天展開，將是目前全球最大規模的COVID-19疫苗試驗之一，在美國、南非、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯等國家進行。

美國莫德納（Moderna Inc.）和輝瑞（Pfizer Inc.）等公司研發的疫苗，以及其他國家業者研發的疫苗也已經進入最後試驗階段。

各界寄予厚望，期待在美國進行試驗的候選疫苗中，至少有一個的試驗結果能在年底前或更早時間出爐。

嬌生公司和提供資金的國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）表示，第3階段臨床試驗將在美國和世界各地超過200個地點，徵選多達6萬名志願者接種疫苗。

與此同時，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）在其他國家的疫苗試驗雖然已經恢復，但由於美國官員正在檢視安全方面的疑慮，在美試驗仍然暫停。

嬌生公司將成為全球第10家COVID-19疫苗進入第3階段試驗的藥廠，在美國則是第4家。